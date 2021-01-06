В США сторонникам "Антифа" предъявили обвинения из-за повреждения зданий
© AP Photo / Eric GayСотрудники правоохранительных органов США
© AP Photo / Eric Gay
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Полиция Филадельфии сообщила, что не менее семи вероятным сторонникам ультралевого движения "Антифа" предъявлены обвинения в связи с повреждением федеральных зданий в городе в канун Нового года, сообщает телеканал Fox News.
По данным телеканала, полиция сообщила, что десятки одетых в черное протестующих разрисовали здания надписями, в том числе с оскорблениями в адрес полиции и разбили в них окна. Кроме того, по данным правоохранителей, около зданий были обнаружены многочисленные бутылки с зажигательной смесью.
Задержанным, по данным телеканала, предъявили среди прочих обвинения в злонамеренном причинении ущерба, поджоге и преступном сговоре.
В среду президент Дональд Трамп подписал указ, призванный не допустить въезда на территорию страны членов ультралевого движения "Антифа". Ранее президент США уже объявил "Антифа" местной террористической организацией в США, хотя практических последствий этот шаг не имел.
"Антифа" - движение автономных ультралевых группировок, которые часто обвиняют в насилии против полиции, порче имущества и организации беспорядков. Минюст США обвинял "Антифа" в причастности к беспорядкам летом 2020 года, когда по городам США прокатилась волна протестов после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.
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