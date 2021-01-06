https://ria.ru/20210106/antifa-1592099732.html

В США сторонникам "Антифа" предъявили обвинения из-за повреждения зданий

В США сторонникам "Антифа" предъявили обвинения из-за повреждения зданий

Полиция Филадельфии сообщила, что не менее семи вероятным сторонникам ультралевого движения "Антифа" предъявлены обвинения в связи с повреждением федеральных... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-06T07:42

2021-01-06T07:42

2021-01-06T07:42

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Полиция Филадельфии сообщила, что не менее семи вероятным сторонникам ультралевого движения "Антифа" предъявлены обвинения в связи с повреждением федеральных зданий в городе в канун Нового года, сообщает телеканал Fox News.По данным телеканала, полиция сообщила, что десятки одетых в черное протестующих разрисовали здания надписями, в том числе с оскорблениями в адрес полиции и разбили в них окна. Кроме того, по данным правоохранителей, около зданий были обнаружены многочисленные бутылки с зажигательной смесью.Задержанным, по данным телеканала, предъявили среди прочих обвинения в злонамеренном причинении ущерба, поджоге и преступном сговоре.В среду президент Дональд Трамп подписал указ, призванный не допустить въезда на территорию страны членов ультралевого движения "Антифа". Ранее президент США уже объявил "Антифа" местной террористической организацией в США, хотя практических последствий этот шаг не имел."Антифа" - движение автономных ультралевых группировок, которые часто обвиняют в насилии против полиции, порче имущества и организации беспорядков. Минюст США обвинял "Антифа" в причастности к беспорядкам летом 2020 года, когда по городам США прокатилась волна протестов после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.

https://radiosputnik.ria.ru/20201115/ssha-1584688545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, филадельфия, сша, в мире