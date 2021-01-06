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Трамп подписал меморандум, мешающий въезду в США членов движения "Антифа"
Трамп подписал меморандум, мешающий въезду в США членов движения "Антифа"
Президент США Дональд Трамп подписал указ, призванный не допустить въезда на территорию страны членов ультралевого движения "Антифа", текст меморандума... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T05:38
2021-01-06T05:38
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, призванный не допустить въезда на территорию страны членов ультралевого движения "Антифа", текст меморандума распространил Белый дом.Ранее Трамп уже объявил антифа местной террористической организацией в США, хотя практических последствий этот шаг не имел.Своим указом Трамп предписал госсекретарю Майку Помпео определить, является ли антифа иностранной террористической организацией и "известной преступной организацией". В этом случае предполагаемые члены антифа могут лишиться права на въезд в США.Неизвестно, какие практические последствия будет иметь указ Трампа. Сам Трамп должен покинуть пост 20 января после инаугурации избранного президента Джо Байдена, который сможет отменять те или иные исполнительные указы Трампа.В документе перечисляются предполагаемые преступные деяния антифа: нападения на людей при протестах в Калифорнии в 2017 году, публикация личных данных работников иммиграционно-таможенной полиции США, подстрекательство к беспорядкам в Кентукки в 2020 году.Антифа - движение автономных ультралевых группировок, которые часто обвиняют в насилии против полиции, порче имущества и организации беспорядков. Минюст США обвинял антифа в причастности к беспорядкам летом 2020 года, когда по городам США прокатилась волна протестов после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.
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дональд трамп, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
подписал указ, призванный не допустить въезда на территорию страны членов ультралевого движения "Антифа", текст меморандума распространил Белый дом.
Ранее Трамп уже объявил антифа местной террористической организацией в США, хотя практических последствий этот шаг не имел.
Своим указом Трамп предписал госсекретарю Майку Помпео определить, является ли антифа иностранной террористической организацией и "известной преступной организацией". В этом случае предполагаемые члены антифа могут лишиться права на въезд в США.
Неизвестно, какие практические последствия будет иметь указ Трампа. Сам Трамп должен покинуть пост 20 января после инаугурации избранного президента Джо Байдена, который сможет отменять те или иные исполнительные указы Трампа.
"Насилие, которое провоцируют антифа, такие как бросание предметов и зажигательных устройств в полицию, поджог автомобилей, насильственное противостояние с полицией вопреки местным правилам комендантского часа, - все это опасно для жизни людей и для основ нашей страны. Эти насильственные действия подрывают права мирных протестующих, уничтожают жизни, свободу и собственность народа нашей страны, особенно самых уязвимых людей", - говорится в меморандуме Трампа.
В документе перечисляются предполагаемые преступные деяния антифа: нападения на людей при протестах в Калифорнии в 2017 году, публикация личных данных работников иммиграционно-таможенной полиции США, подстрекательство к беспорядкам в Кентукки в 2020 году.
Антифа - движение автономных ультралевых группировок, которые часто обвиняют в насилии против полиции, порче имущества и организации беспорядков. Минюст США обвинял антифа в причастности к беспорядкам летом 2020 года, когда по городам США прокатилась волна протестов после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.