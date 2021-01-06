https://ria.ru/20210106/anapa-1592062743.html
В Анапе планируют штрафовать водителей, заехавших на автомобиле на пляж
В Анапе планируют штрафовать водителей, заехавших на автомобиле на пляж
Власти Анапы обещают штрафовать водителей, проезжающих на берег на машинах, сообщается на официальном сайте курорта. РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T00:08
2021-01-06T00:08
2021-01-06T00:08
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Власти Анапы обещают штрафовать водителей, проезжающих на берег на машинах, сообщается на официальном сайте курорта.Уже созданы мобильные группы из сотрудников полиции и мэрии, которые ежедневно проводят рейды по пляжным территориям и фиксируют нарушения. Материалы направляются в природоохранную прокуратуру, а нарушители будут привлечены к административной ответственности."В праздничные дни благодаря теплой и солнечной погоде на анапских пляжах очень много прогуливающихся людей. Но встречаются и автолюбители, которые, нарушая нормы закона, проезжают на берег на своих машинах, — говорится в сообщении. — Этим они не только создают угрозу для жителей и гостей курорта, но и нарушают экологическое благополучие.Мэрия Анапы призывает автолюбителей оставлять транспортные средства на специализированных стоянках и наслаждаться прогулками, чистым воздухом и морскими пейзажами, а не создавать проблемы себе и окружающим.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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куда можно лететь, куда поехать, туризм, новости - туризм, анапа
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Власти Анапы обещают штрафовать водителей, проезжающих на берег на машинах, сообщается на официальном сайте курорта.
Уже созданы мобильные группы из сотрудников полиции и мэрии, которые ежедневно проводят рейды по пляжным территориям и фиксируют нарушения. Материалы направляются в природоохранную прокуратуру, а нарушители будут привлечены к административной ответственности.
"В праздничные дни благодаря теплой и солнечной погоде на анапских пляжах очень много прогуливающихся людей. Но встречаются и автолюбители, которые, нарушая нормы закона, проезжают на берег на своих машинах, — говорится в сообщении. — Этим они не только создают угрозу для жителей и гостей курорта, но и нарушают экологическое благополучие.
Мэрия Анапы призывает автолюбителей оставлять транспортные средства на специализированных стоянках и наслаждаться прогулками, чистым воздухом и морскими пейзажами, а не создавать проблемы себе и окружающим.