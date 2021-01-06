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Банкиры выдвинули условие для кредитной амнистии
Банкиры выдвинули условие для кредитной амнистии
Банки пойдут на амнистию по кредитам, только если ее профинансируют депутаты, выступившие с подобной инициативой. Об этом заявил президент Ассоциации российских РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-06T19:26
2021-01-06T19:49
максим сурайкин
коммунисты россии
ассоциация российских банков
гарегин тосунян
экономика
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Банки пойдут на амнистию по кредитам, только если ее профинансируют депутаты, выступившие с подобной инициативой. Об этом заявил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян, комментируя предложение "Коммунистов России".Накануне председатель партии Максим Сурайкин призвал освободить россиян от выплат по кредитам, размер которых не превышает трех миллионов рублей. Свою инициативу политик объяснил тем, что размер госбюджета позволяет это сделать."Банковская система абсолютно поддерживает кредитную амнистию, особенно если она будет за счет тех депутатов, которые это предлагают", — сказал Тосунян в беседе с телеканалом "360".Он пояснил, что нельзя устраивать акции, за которые должен будет заплатить кто-то другой."Я уже устал повторять один простой и очевидный тезис: если заказываешь банкет, то заказывай его за свой счет", — заявил банкир.Он добавил, что понимает суть работы депутатов, однако назвал предложение Сурайкина абсурдным и популистским."Если умеют, то пускай пробьют из бюджета, хотя у бюджета и так достаточно нагрузок. Тогда кредитная амнистия будет иметь хоть какой-то смысл", — заключил собеседник телеканала.
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максим сурайкин, коммунисты россии, ассоциация российских банков, гарегин тосунян, экономика

Банкиры выдвинули условие для кредитной амнистии

19:26 06.01.2021 (обновлено: 19:49 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента на витрине
Знак процента на витрине - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Банки пойдут на амнистию по кредитам, только если ее профинансируют депутаты, выступившие с подобной инициативой. Об этом заявил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян, комментируя предложение "Коммунистов России".
Накануне председатель партии Максим Сурайкин призвал освободить россиян от выплат по кредитам, размер которых не превышает трех миллионов рублей. Свою инициативу политик объяснил тем, что размер госбюджета позволяет это сделать.
"Банковская система абсолютно поддерживает кредитную амнистию, особенно если она будет за счет тех депутатов, которые это предлагают", — сказал Тосунян в беседе с телеканалом "360".
Он пояснил, что нельзя устраивать акции, за которые должен будет заплатить кто-то другой.
"Я уже устал повторять один простой и очевидный тезис: если заказываешь банкет, то заказывай его за свой счет", — заявил банкир.
Он добавил, что понимает суть работы депутатов, однако назвал предложение Сурайкина абсурдным и популистским.
"Если умеют, то пускай пробьют из бюджета, хотя у бюджета и так достаточно нагрузок. Тогда кредитная амнистия будет иметь хоть какой-то смысл", — заключил собеседник телеканала.
Посетители в отделении банка в Москве - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
5 января, 20:49
В России оценили идею об амнистии кредитов
 
Максим СурайкинКоммунисты РоссииАссоциация российских банковГарегин ТосунянЭкономика
 
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