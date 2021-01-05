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Стоматолог описал опасное влияние алкоголя на зубы
Стоматолог описал опасное влияние алкоголя на зубы
Злоупотребление крепкими напитками в новогодние праздники может иметь негативные последствия для зубов, рассказал в интервью радио Sputnik специалист по... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T03:25
2021-01-05T03:25
2021-01-05T03:25
зубы
здоровье - общество
алкоголь
общество
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Злоупотребление крепкими напитками в новогодние праздники может иметь негативные последствия для зубов, рассказал в интервью радио Sputnik специалист по реконструктивной и эстетической стоматологии и имплантологии, основатель клиники Studio 32 Дмитрий Смирнов. Из-за алкоголя нарушается кровоснабжение органов полости рта, что приводит к их преждевременному старению, пояснил стоматолог.Врач посоветовал не злоупотреблять алкоголем в праздники, а также заранее позаботиться о том, чтобы во время длинных каникул не пришлось срочно бежать к врачу. По его словам, к стоматологу лучше ходить на осмотр, чем на лечение."Людям, которые давно не посещали стоматолога, я бы советовал найти время и, несмотря на все эпидемиологические ограничения, показаться врачу. Если заболит зуб в праздники, когда большинство учреждений закрыто, то экстренно искать работающую стоматологию будет крайне сложно. Все проблемы лучше решить заранее", – посоветовал Дмитрий Смирнов в интервью радио Sputnik.
https://radiosputnik.ria.ru/20210101/alkogol-1591770877.html
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зубы, здоровье - общество, алкоголь, общество
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости.
Злоупотребление крепкими напитками в новогодние праздники может иметь негативные последствия для зубов
, рассказал в интервью радио Sputnik
специалист по реконструктивной и эстетической стоматологии и имплантологии, основатель клиники Studio 32 Дмитрий Смирнов.
Из-за алкоголя
нарушается кровоснабжение органов полости рта, что приводит к их преждевременному старению, пояснил стоматолог.
"Алкоголь нарушает проводимость сосудов и микрокапилляров. Всем органам в полости рта: и деснам, и зубам, и костной ткани необходимо хорошее кровоснабжение. А алкоголь этот процесс нарушает, из-за чего регулярное и чрезмерное потребление алкоголя быстрее изнашивает и старит всю нашу зубочелюстную систему", – рассказал стоматолог.
Врач посоветовал не злоупотреблять алкоголем в праздники, а также заранее позаботиться о том, чтобы во время длинных каникул не пришлось срочно бежать к врачу. По его словам, к стоматологу лучше ходить на осмотр, чем на лечение.
"Людям, которые давно не посещали стоматолога, я бы советовал найти время и, несмотря на все эпидемиологические ограничения, показаться врачу. Если заболит зуб в праздники, когда большинство учреждений закрыто, то экстренно искать работающую стоматологию будет крайне сложно. Все проблемы лучше решить заранее", – посоветовал Дмитрий Смирнов в интервью радио Sputnik.