https://ria.ru/20210105/zuby-1592012299.html

Стоматолог описал опасное влияние алкоголя на зубы

Стоматолог описал опасное влияние алкоголя на зубы

Злоупотребление крепкими напитками в новогодние праздники может иметь негативные последствия для зубов, рассказал в интервью радио Sputnik специалист по... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T03:25

2021-01-05T03:25

2021-01-05T03:25

зубы

здоровье - общество

алкоголь

общество

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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Злоупотребление крепкими напитками в новогодние праздники может иметь негативные последствия для зубов, рассказал в интервью радио Sputnik специалист по реконструктивной и эстетической стоматологии и имплантологии, основатель клиники Studio 32 Дмитрий Смирнов. Из-за алкоголя нарушается кровоснабжение органов полости рта, что приводит к их преждевременному старению, пояснил стоматолог.Врач посоветовал не злоупотреблять алкоголем в праздники, а также заранее позаботиться о том, чтобы во время длинных каникул не пришлось срочно бежать к врачу. По его словам, к стоматологу лучше ходить на осмотр, чем на лечение."Людям, которые давно не посещали стоматолога, я бы советовал найти время и, несмотря на все эпидемиологические ограничения, показаться врачу. Если заболит зуб в праздники, когда большинство учреждений закрыто, то экстренно искать работающую стоматологию будет крайне сложно. Все проблемы лучше решить заранее", – посоветовал Дмитрий Смирнов в интервью радио Sputnik.

https://radiosputnik.ria.ru/20210101/alkogol-1591770877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зубы, здоровье - общество, алкоголь, общество