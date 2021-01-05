https://ria.ru/20210105/zelenskiy-1592059162.html

Рейтинг Зеленского упал до 26,2 процента

Рейтинг Зеленского упал до 26,2 процента

Действующего президента Украины Владимира Зеленского в случае проведения сейчас выборов главы государства поддержали бы 26,2% жителей страны об этом... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T16:35

2021-01-05T16:35

2021-01-05T16:35

денис шмыгаль

игорь смешко

олег ляшко

владимир гройсман

петр порошенко

юрий бойко

олег тягнибок

виталий кличко

владимир зеленский

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КИЕВ, 5 янв - РИА Новости. Действующего президента Украины Владимира Зеленского в случае проведения сейчас выборов главы государства поддержали бы 26,2% жителей страны об этом свидетельствуют результаты исследования общественно-политических настроений украинцев, проведенного группой "Рейтинг".На Украине весной 2019 года прошли президентские выборы, в ходе которых Зеленский получил поддержку более чем 70% населения."Рейтинг доверия среди национальных политиков возглавляет президент Зеленский, которому доверяют 41%, а не доверяют - 54%", - сообщается на сайте "Рейтинга". В конце декабря группа публиковала данные похожего опроса, согласно которому действующему президенту не доверяли на 2% больше опрошенных.По данным опроса, спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову доверяют 29% опрошенных, не доверяют 37%, не знают такого 29%. Премьеру Денису Шмыгалю доверяют 14%, не доверяют 51%, не знают такого 28%. Экс-президенту Украины Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют 73%. Лидеру партии "Батькивщина", экс-премьеру Юлии Тимошенко доверяют 26%, не доверяют 69%. Экс-министру энергетики и угольной промышленности Украины, сопредседателю парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко доверяют 27%, не доверяют 55%, не знают такого 12%.Зеленский, согласно опросу, был бы фаворитом в случае президентских выборов. "Если бы выборы (президента - ред.) состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором", - говорится в сообщении.Согласно опросу, за сопредседателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко проголосовали бы 16,6%, Порошенко - 13,3%, Тимошенко - 10,5%, лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко - 6,4%, экс-премьера Владимира Гройсмана - 6,1%, лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко - 4,7%, шоумена и волонтера Сергея Притулу - 4,1%, лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока - 2,6%, мэра Киева Виталия Кличко - 2,3%.Результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" показали, что 52% опрошенных ожидают, что этот год будет лучше 2020-го. 27% респондентов не ожидают изменений в новом году, одновременно 18% считают, что он будет хуже 2020-го. Лучшие ожидания у молодежи и женщин, свидетельствуют результаты исследования.В опросе участвовали 2500 жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме неподконтрольных Киеву территорий. Опрос проводился посредством телефонных интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Погрешность составляет не более 2,0%. Сроки проведения опроса: 2-4 января 2021 года.

https://ria.ru/20210105/ukraina-1592026717.html

https://ria.ru/20201224/selfi-1590684127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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