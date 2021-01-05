https://ria.ru/20210105/zarplata-1592033571.html

Раскрыты детали новой системы начисления зарплат бюджетникам

Раскрыты детали новой системы начисления зарплат бюджетникам

Новая система начисления заработной платы работникам бюджетной сферы, включающая базовую ставку и тарифную сетку из 18 разрядов, начинает работать в России с... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T11:27

2021-01-05T11:27

2021-01-05T14:31

ирина кабанова

госдума рф

общество

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Новая система начисления заработной платы работникам бюджетной сферы, включающая базовую ставку и тарифную сетку из 18 разрядов, начинает работать в России с 2021 года, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентину Кабанову.По новым правилам сотрудники будут получать одинаковую зарплату вне зависимости от субъекта страны, так как требования к системам оплаты труда в рамках отраслей теперь устанавливает кабмин, а не региональные власти.При этом зарплата будет складываться из основного оклада, индивидуальной премии (не менее пяти процентов), доплаты за вредность и работу в выходные дни, надбавки за ученую степень, звание и длительный стаж (десять-тридцать процентов) и других дополнительных платежей.Общая доплата может доходить до 60 процентов от оклада, в отдельных случаях — до 120 процентов. Также бюджетникам будет доступна материальная помощь (30 процентов от оклада) и помощь на оздоровление (50 процентов от оклада).По словам Кабановой, новая система приведет к выравниванию зарплат, но не к их уменьшению, поскольку будет учитываться размер прожиточного минимума в регионах и прочие местные особенности.

https://ria.ru/20201227/zarplata-1591089379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина кабанова, госдума рф, общество