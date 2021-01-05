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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210105/voz-1592084887.html
В ВОЗ заявили, что ее экспертам не выдали разрешение на прибытие в Китай
В ВОЗ заявили, что ее экспертам не выдали разрешение на прибытие в Китай
Власти Китая еще не оформили необходимые разрешения для экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые планируют направиться в страну для... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-05T21:22
2021-01-06T04:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
коронавирусы
воз
дания
китай
япония
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Власти Китая еще не оформили необходимые разрешения для экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые планируют направиться в страну для выяснения происхождения COVID-19, сообщил глава ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус.Ранее пресс-служба ВОЗ сообщала, что международная группа экспертов направится в Китай в январе."Сегодня мы узнали, что власти Китая еще не оформили необходимые разрешения для прибытия команды в страну. Я очень разочарован этой новостью, учитывая, что два члена этой группы уже выехали, а остальные отложили поездку в последнюю минуту", - говорится в заявлении.По его словам, во время общения с высокопоставленными китайскими чиновниками он дал понять, что эта миссия имеет первоочередной приоритет для ВОЗ."Меня заверили, что Китай ускоряет внутренние процедуры, чтобы как можно быстрее принять группу", - сказал глава ВОЗ.Гебрейесус отметил, что группа экспертов была создана для выяснения происхождения нового коронавируса. В состав группы входят представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. От России в группе участвует заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210104/uspekh-1588789699.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210104/kitay-1591957923.html
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, коронавирусы, воз, дания, китай, япония, сша, в мире

В ВОЗ заявили, что ее экспертам не выдали разрешение на прибытие в Китай

21:22 05.01.2021 (обновлено: 04:56 06.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Власти Китая еще не оформили необходимые разрешения для экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые планируют направиться в страну для выяснения происхождения COVID-19, сообщил глава ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус.
Ранее пресс-служба ВОЗ сообщала, что международная группа экспертов направится в Китай в январе.
"Сегодня мы узнали, что власти Китая еще не оформили необходимые разрешения для прибытия команды в страну. Я очень разочарован этой новостью, учитывая, что два члена этой группы уже выехали, а остальные отложили поездку в последнюю минуту", - говорится в заявлении.
По его словам, во время общения с высокопоставленными китайскими чиновниками он дал понять, что эта миссия имеет первоочередной приоритет для ВОЗ.
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"Меня заверили, что Китай ускоряет внутренние процедуры, чтобы как можно быстрее принять группу", - сказал глава ВОЗ.
Гебрейесус отметил, что группа экспертов была создана для выяснения происхождения нового коронавируса. В состав группы входят представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. От России в группе участвует заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусКоронавирусыВОЗДанияКитайЯпонияСШАВ мире
 
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