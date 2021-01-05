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Найдено подавляющее коронавирус вещество
Найдено подавляющее коронавирус вещество
Флувастатины, которые применяют для лечения гиперхолестеринемии, могут оказывать подавляющее действие на коронавирус. Соответствующее исследование группы... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T15:53
2021-01-05T15:53
2021-01-05T16:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Флувастатины, которые применяют для лечения гиперхолестеринемии, могут оказывать подавляющее действие на коронавирус. Соответствующее исследование группы немецких и шведских ученых опубликовано на портале MedRxiv.Специалисты выяснили, что флувастатин влияет на инфицированные клетки, подавляя трансляцию и репликацию SARS-CoV-2.Кроме того, у пациентов с COVID-19, получавших терапию статинами, зафиксировали более благоприятный клинический исход.Как отмечают ученые, результаты исследования свидетельствуют о том, что флувастатин не представляет дополнительного риска для людей с коронавирусом и может оказывать умеренное положительное влияние на течение болезни.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201225/simptom-1590852540.html
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коронавирус covid-19, швеция, германия, в мире