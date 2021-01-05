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Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в 2021 году
Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в 2021 году
Лучшей иностранной валютой для сбережений в наступившем году будет евро, поскольку динамика восстановления экономики Европы поддержит рост курса этой денежной... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T08:09
2021-01-05T15:21
бкс мир инвестиций
брикс
европа
brent
индия
сша
экономика
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Лучшей иностранной валютой для сбережений в наступившем году будет евро, поскольку динамика восстановления экономики Европы поддержит рост курса этой денежной единицы, поделился своими соображениями с РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер."Считаем, что динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской, а фискальные программы США будут оказывать девальвационное давление на доллар. Таким образом, евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3. Это говорит о том, что хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро", — говорит он.Среди резервных валют, помимо евро, среднесрочным потенциалом для этой цели также обладают юань и иена, считает эксперт.Также интерес могут представлять валюты стран БРИКС, особенно ранд и рупия, причем, подчеркивает он, Индия за счет эффекта низкой базы после катастрофического экономического провала из-за пандемии коронавируса обладает повышенным потенциалом в глазах глобальных игроков. Однако Зельцер отмечает, что эти валюты для жителей России экзотичны, а инвестирование в них сопряжено с повышенным риском высокой краткосрочной волатильности за счет их ограниченной ликвидности.Впрочем, все это не умаляет и перспектив национальной валюты. На его взгляд, рубль вполне способен укрепиться в этом году до 70 за доллар и 85 за евро. Однако для этого должны сложиться определенные условия: стабильная цена на нефть выше 50 долларов за баррель марки Brent и снижение накала санкционного давления со стороны США и Европы."Международные финансовые институты в следующем году отдают предпочтение валютам развивающихся экономик, отдельно отмечая российский рубль, ставя его на первые места рейтингов инвестиционной привлекательности. И здесь мы полностью разделяем оценки перспектив отечественной валюты. С учетом текущей диспозиции в рубле, когда к третьей декаде декабря наблюдается расширение геополитической риск-премии, с текущих отметок возрастает и потенциал будущего укрепления рубля", — заключил Зельцер.
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бкс мир инвестиций, брикс, европа, brent, индия, сша, экономика

Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в 2021 году

08:09 05.01.2021 (обновлено: 15:21 05.01.2021)
 
© AP Photo / Martin MeissnerДоллары и евро. Архивное фото
Доллары и евро. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© AP Photo / Martin Meissner
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Лучшей иностранной валютой для сбережений в наступившем году будет евро, поскольку динамика восстановления экономики Европы поддержит рост курса этой денежной единицы, поделился своими соображениями с РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
"Считаем, что динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской, а фискальные программы США будут оказывать девальвационное давление на доллар. Таким образом, евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3. Это говорит о том, что хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро", — говорит он.
Среди резервных валют, помимо евро, среднесрочным потенциалом для этой цели также обладают юань и иена, считает эксперт.
Также интерес могут представлять валюты стран БРИКС, особенно ранд и рупия, причем, подчеркивает он, Индия за счет эффекта низкой базы после катастрофического экономического провала из-за пандемии коронавируса обладает повышенным потенциалом в глазах глобальных игроков. Однако Зельцер отмечает, что эти валюты для жителей России экзотичны, а инвестирование в них сопряжено с повышенным риском высокой краткосрочной волатильности за счет их ограниченной ликвидности.
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Впрочем, все это не умаляет и перспектив национальной валюты. На его взгляд, рубль вполне способен укрепиться в этом году до 70 за доллар и 85 за евро. Однако для этого должны сложиться определенные условия: стабильная цена на нефть выше 50 долларов за баррель марки Brent и снижение накала санкционного давления со стороны США и Европы.
"Международные финансовые институты в следующем году отдают предпочтение валютам развивающихся экономик, отдельно отмечая российский рубль, ставя его на первые места рейтингов инвестиционной привлекательности. И здесь мы полностью разделяем оценки перспектив отечественной валюты. С учетом текущей диспозиции в рубле, когда к третьей декаде декабря наблюдается расширение геополитической риск-премии, с текущих отметок возрастает и потенциал будущего укрепления рубля", — заключил Зельцер.
 
БКС Мир инвестицийБРИКСЕвропаBrentИндияСШАЭкономика
 
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