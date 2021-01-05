https://ria.ru/20210105/uran-1592006788.html

США назвали решение Ирана обогащать уран до 20% "ядерным шантажом"

США назвали решение Ирана обогащать уран до 20% "ядерным шантажом"

США считают решение Ирана начать процесс обогащения урана до 20% ядерным шантажом, заявил РИА Новости представитель американского госдепартамента. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T00:05

2021-01-05T00:05

2021-01-05T10:08

иран

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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. США считают решение Ирана начать процесс обогащения урана до 20% ядерным шантажом, заявил РИА Новости представитель американского госдепартамента.Ранее в Иране ратифицировали инициированный парламентом закон "Стратегическая мера по отмене санкций", который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20% и выше. Процесс запущен в понедельник.Дипломат выразил уверенность, что МАГАТЭ будет отслеживать ядерную деятельность Ирана.По утверждению представителя госдепа, для начала процесса обогащения урана Тегеран воспользовался наработками по предыдущей ядерной программе, а также задействовал "многих ключевых сотрудников, которые руководили этой программой". "США и другие члены международного сообщества будут оценивать действия Ирана в свете его провокационного послужного списка", - добавил дипломат.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Сделка в первоначальном виде не просуществовала и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В октябре иранский МИД сообщил о снятии оружейного эмбарго с Тегерана. Таким образом, с 18 октября Иран получил возможность продавать и покупать вооружение.

https://ria.ru/20201211/uran-1588637937.html

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иран, сша, в мире