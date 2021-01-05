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США назвали решение Ирана обогащать уран до 20% "ядерным шантажом"
США назвали решение Ирана обогащать уран до 20% "ядерным шантажом"
США считают решение Ирана начать процесс обогащения урана до 20% ядерным шантажом, заявил РИА Новости представитель американского госдепартамента. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T00:05
2021-01-05T10:08
иран
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. США считают решение Ирана начать процесс обогащения урана до 20% ядерным шантажом, заявил РИА Новости представитель американского госдепартамента.Ранее в Иране ратифицировали инициированный парламентом закон "Стратегическая мера по отмене санкций", который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20% и выше. Процесс запущен в понедельник.Дипломат выразил уверенность, что МАГАТЭ будет отслеживать ядерную деятельность Ирана.По утверждению представителя госдепа, для начала процесса обогащения урана Тегеран воспользовался наработками по предыдущей ядерной программе, а также задействовал "многих ключевых сотрудников, которые руководили этой программой". "США и другие члены международного сообщества будут оценивать действия Ирана в свете его провокационного послужного списка", - добавил дипломат.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Сделка в первоначальном виде не просуществовала и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В октябре иранский МИД сообщил о снятии оружейного эмбарго с Тегерана. Таким образом, с 18 октября Иран получил возможность продавать и покупать вооружение.
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иран, сша, в мире

США назвали решение Ирана обогащать уран до 20% "ядерным шантажом"

00:05 05.01.2021 (обновлено: 10:08 05.01.2021)
 
© AP Photo / Hamid Foroutan Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран
Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© AP Photo / Hamid Foroutan
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. США считают решение Ирана начать процесс обогащения урана до 20% ядерным шантажом, заявил РИА Новости представитель американского госдепартамента.
Ранее в Иране ратифицировали инициированный парламентом закон "Стратегическая мера по отмене санкций", который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20% и выше. Процесс запущен в понедельник.

"Обогащение урана до 20%, которое Иран проводит в Фордо, - это явная попытка усилить кампанию ядерного шантажа. Эти попытки по-прежнему будут терпеть неудачу. США и международное сообщество продолжат рассчитывать на то, что инспекторы МАГАТЭ будут сообщать о фактах на местах", - заявила представитель госдепа.

Дипломат выразил уверенность, что МАГАТЭ будет отслеживать ядерную деятельность Ирана.
По утверждению представителя госдепа, для начала процесса обогащения урана Тегеран воспользовался наработками по предыдущей ядерной программе, а также задействовал "многих ключевых сотрудников, которые руководили этой программой".
"США и другие члены международного сообщества будут оценивать действия Ирана в свете его провокационного послужного списка", - добавил дипломат.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Сделка в первоначальном виде не просуществовала и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
В октябре иранский МИД сообщил о снятии оружейного эмбарго с Тегерана. Таким образом, с 18 октября Иран получил возможность продавать и покупать вооружение.
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