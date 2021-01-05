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Украинец пытался вывезти из России коллекцию солдатиков на $24 тысячи
Украинец пытался вывезти из России коллекцию солдатиков на $24 тысячи
Украинец пытался перевезти из России незадекларированную коллекцию военно-исторических миниатюр, фигурки стоят более 24,5 тысячи долларов, сообщила во вторник... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T15:42
2021-01-05T15:44
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в мире
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КИЕВ, 5 янв – РИА Новости. Украинец пытался перевезти из России незадекларированную коллекцию военно-исторических миниатюр, фигурки стоят более 24,5 тысячи долларов, сообщила во вторник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.По данным пресс-службы, украинца задержали в пункте пропуска "Сеньковка" в Черниговской области."Гражданин Украины, возвращаясь из России в Украину грузовым автомобилем DAF, решил подзаработать и провезти металлические фигурки воинов разных эпох. В кабине водителя правоохранители Черниговского пограничного отряда обнаружили 474 фигурки оловянных солдатиков и коллекционных исторических фигур производства московской студии", - говорится в сообщении.По данным пограничников, украинца перевезти фигурки через границу попросил за вознаграждение гражданин России с целью дальнейшей продажи любителям исторической и военной миниатюры на Украине.Как отмечается, стоимость одной такой миниатюры в интернете составляет около 1,5 тысячи гривен (около 53 долларов), все фигурки стоят более 700 тысяч гривен (более 24,5 тысячи долларов).Пограничники изъяли коллекцию фигурок, украинца оштрафовали за "недекларирование товаров коммерческого назначения".
https://ria.ru/20201230/eks-posol-1591526952.html
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россия, черниговская область, украина, в мире

Украинец пытался вывезти из России коллекцию солдатиков на $24 тысячи

15:42 05.01.2021 (обновлено: 15:44 05.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений БиятовУкраинский пограничник
Украинский пограничник - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
КИЕВ, 5 янв – РИА Новости. Украинец пытался перевезти из России незадекларированную коллекцию военно-исторических миниатюр, фигурки стоят более 24,5 тысячи долларов, сообщила во вторник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
По данным пресс-службы, украинца задержали в пункте пропуска "Сеньковка" в Черниговской области.
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"Гражданин Украины, возвращаясь из России в Украину грузовым автомобилем DAF, решил подзаработать и провезти металлические фигурки воинов разных эпох. В кабине водителя правоохранители Черниговского пограничного отряда обнаружили 474 фигурки оловянных солдатиков и коллекционных исторических фигур производства московской студии", - говорится в сообщении.
По данным пограничников, украинца перевезти фигурки через границу попросил за вознаграждение гражданин России с целью дальнейшей продажи любителям исторической и военной миниатюры на Украине.
Как отмечается, стоимость одной такой миниатюры в интернете составляет около 1,5 тысячи гривен (около 53 долларов), все фигурки стоят более 700 тысяч гривен (более 24,5 тысячи долларов).
Пограничники изъяли коллекцию фигурок, украинца оштрафовали за "недекларирование товаров коммерческого назначения".
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