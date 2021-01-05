https://ria.ru/20210105/ukraina-1592054195.html

Дед Мороз "расколол" Украину на запад и восток

Дед Мороз "расколол" Украину на запад и восток

Украинцы разошлись во мнении по поводу главного новогоднего персонажа, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг". РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T15:24

2021-01-05T15:24

2021-01-05T15:45

украина

в мире

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Украинцы разошлись во мнении по поводу главного новогоднего персонажа, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".Отмечается, что жители Украины все чаще верят в Святого Николая — в этом году доля "проголосовавших" за него составила две трети от общего числа опрошенных. Число тех, кто почитает Деда Мороза, не изменилось, составив 31 процент.Большая часть респондентов, отдавших предпочтение Святому Николаю, живут на западе страны, а поклонники Деда Мороза — преимущественно в восточных регионах.В рамках исследования опросили 2500 жителей в возрасте от 18 лет со всей территории Украины, за исключением Донецкой и Луганской областей.

https://ria.ru/20201202/razval-1587412051.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире