https://ria.ru/20210105/ukraina-1592046808.html

Песков заявил о выходе Украины за "красные линии"

Песков заявил о выходе Украины за "красные линии"

Украина ушла за "красные линии", то, что произошло там - трагедия, причем, для всей Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T14:01

2021-01-05T14:01

2021-01-05T14:01

россия

дмитрий песков

украина

политика

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Украина ушла за "красные линии", то, что произошло там - трагедия, причем, для всей Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Украина ушла за "красные линии". ... Это трагедия - что произошло в Украине, причем это трагедия для всей Европы. Дело в том, что сейчас это стерлось чуть-чуть. ... Но когда в Европе происходит переворот - это совсем странно", - сказал Песков в интервью "Соловьев Live" на канале в YouTube.Он отметил, что "красные линии" - "это те линии, которые идут в нарушение наших интересов".По его словам, в этой связи продолжается работа "с нашими визави". "Где-то работа жесткая, где-то пытаемся искать какую-то серединную линию", - сказал Песков.

https://ria.ru/20210105/ukraina-1592026717.html

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россия, дмитрий песков, украина, политика