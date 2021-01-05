https://ria.ru/20210105/ukraina-1592046808.html
Песков заявил о выходе Украины за "красные линии"
Песков заявил о выходе Украины за "красные линии"
Украина ушла за "красные линии", то, что произошло там - трагедия, причем, для всей Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T14:01
2021-01-05T14:01
2021-01-05T14:01
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Украина ушла за "красные линии", то, что произошло там - трагедия, причем, для всей Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Украина ушла за "красные линии". ... Это трагедия - что произошло в Украине, причем это трагедия для всей Европы. Дело в том, что сейчас это стерлось чуть-чуть. ... Но когда в Европе происходит переворот - это совсем странно", - сказал Песков в интервью "Соловьев Live" на канале в YouTube.Он отметил, что "красные линии" - "это те линии, которые идут в нарушение наших интересов".По его словам, в этой связи продолжается работа "с нашими визави". "Где-то работа жесткая, где-то пытаемся искать какую-то серединную линию", - сказал Песков.
https://ria.ru/20210105/ukraina-1592026717.html
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