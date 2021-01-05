https://ria.ru/20210105/ukraina-1592035489.html

В Госдуме оценили обещание Киева устроить России второй Афганистан

В Госдуме оценили обещание Киева устроить России второй Афганистан

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал безумием и неадекватностью обещание представителей киевской власти устроить России второй Афганистан в случае войны на... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T11:52

2021-01-05T11:52

2021-01-05T11:52

россия

михаил шеремет

донбасс

госдума рф

афганистан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал безумием и неадекватностью обещание представителей киевской власти устроить России второй Афганистан в случае войны на Донбассе.Ранее советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев "перейдет в наступление" в случае войны с Россией. По его словам, Украина стала бы для России Афганистаном, "только покруче". Дипломат добавил, что лучше украинских ракет может быть только ядерное оружие.По его словам, киевские власти предали свой народ и развалили государство, а теперь, чтобы ни за что не отвечать, стараются выставить виноватой во всем Россию."Нам глубоко все равно, какие процессы происходят в соседнем государстве, только жалко терпеливый украинский народ, который смотрит на эту вакханалию, что творится во власти Украины", - подчеркнул депутат.Украинские государственные деятели и различные эксперты регулярно выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. В России, напротив, неоднократно говорили об отсутствии агрессивных намерений в отношении других стран. В Госдуме назвали слова о "российской угрозе" фантазией в воображении киевских чиновников, продающих этот контент кураторам на Западе.

https://ria.ru/20210105/ukraina-1592026717.html

https://ria.ru/20210104/defolt-1591972113.html

россия

донбасс

афганистан

украина

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россия, михаил шеремет, донбасс, госдума рф, афганистан, украина