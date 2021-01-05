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В Госдуме оценили обещание Киева устроить России второй Афганистан
В Госдуме оценили обещание Киева устроить России второй Афганистан
Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал безумием и неадекватностью обещание представителей киевской власти устроить России второй Афганистан в случае войны на... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T11:52
2021-01-05T11:52
2021-01-05T11:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал безумием и неадекватностью обещание представителей киевской власти устроить России второй Афганистан в случае войны на Донбассе.Ранее советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев "перейдет в наступление" в случае войны с Россией. По его словам, Украина стала бы для России Афганистаном, "только покруче". Дипломат добавил, что лучше украинских ракет может быть только ядерное оружие.По его словам, киевские власти предали свой народ и развалили государство, а теперь, чтобы ни за что не отвечать, стараются выставить виноватой во всем Россию."Нам глубоко все равно, какие процессы происходят в соседнем государстве, только жалко терпеливый украинский народ, который смотрит на эту вакханалию, что творится во власти Украины", - подчеркнул депутат.Украинские государственные деятели и различные эксперты регулярно выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. В России, напротив, неоднократно говорили об отсутствии агрессивных намерений в отношении других стран. В Госдуме назвали слова о "российской угрозе" фантазией в воображении киевских чиновников, продающих этот контент кураторам на Западе.
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россия, михаил шеремет, донбасс, госдума рф, афганистан, украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости.
Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет
назвал безумием и неадекватностью обещание представителей киевской власти устроить России второй Афганистан в случае войны на Донбассе
.
Ранее советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев "перейдет в наступление" в случае войны с Россией. По его словам, Украина
стала бы для России Афганистаном
, "только покруче". Дипломат добавил, что лучше украинских ракет может быть только ядерное оружие.
"Это слова безумцев и неадекватных политиков. Нужно, чтобы в эту ситуацию срочно вмешались медики. Подобному персонажу может помочь только медицина. Украинскому минздраву нужно срочно госпитализировать столь опасного для общества человека, у которого вместо мира и созидания в голове одна война и разрушение. Уверен, что украинское общество уже устало от своих горе-правителей", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, киевские власти предали свой народ и развалили государство, а теперь, чтобы ни за что не отвечать, стараются выставить виноватой во всем Россию.
"Нам глубоко все равно, какие процессы происходят в соседнем государстве, только жалко терпеливый украинский народ, который смотрит на эту вакханалию, что творится во власти Украины", - подчеркнул депутат.
Украинские государственные деятели и различные эксперты регулярно выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. В России, напротив, неоднократно говорили об отсутствии агрессивных намерений в отношении других стран. В Госдуме назвали слова о "российской угрозе" фантазией в воображении киевских чиновников, продающих этот контент кураторам на Западе.