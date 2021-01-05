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Житель Петербурга зарезал жену и разбился при попытке бегства
Житель Петербурга зарезал жену и разбился при попытке бегства
Мужчина, подозреваемый в убийстве супруги в квартире в Петербурге, упал с седьмого этажа при попытке бегства и погиб, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T13:42
2021-01-05T13:42
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве супруги в квартире в Петербурге, упал с седьмого этажа при попытке бегства и погиб, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Подозреваемый в убийстве супруги ножом в Выборгском районе Петербурга упал с седьмого этажа, пытаясь сбежать", - сказал собеседник агентства.По его словам, инцидент произошел в ночь на 5 января в доме на проспекте Просвещения. Мужчина 46 лет забаррикадировался в квартире и угрожал убийством своей семье. Когда сотрудники правоохранительных органов вошли в квартиру, мужчина попытался скрыться через балкон седьмого этажа, сорвался и погиб. В квартире нашли его раненную ножом супругу, которая в итоге скончалась. Обстоятельства уточняются.По данным местных СМИ, перед гибелью мужчина сообщил полицейским, что его якобы преследуют черные риэлторы.
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санкт-петербург, происшествия

Житель Петербурга зарезал жену и разбился при попытке бегства

13:42 05.01.2021
 
© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Вадим Жернов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве супруги в квартире в Петербурге, упал с седьмого этажа при попытке бегства и погиб, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Подозреваемый в убийстве супруги ножом в Выборгском районе Петербурга упал с седьмого этажа, пытаясь сбежать", - сказал собеседник агентства.
По его словам, инцидент произошел в ночь на 5 января в доме на проспекте Просвещения. Мужчина 46 лет забаррикадировался в квартире и угрожал убийством своей семье. Когда сотрудники правоохранительных органов вошли в квартиру, мужчина попытался скрыться через балкон седьмого этажа, сорвался и погиб. В квартире нашли его раненную ножом супругу, которая в итоге скончалась. Обстоятельства уточняются.
По данным местных СМИ, перед гибелью мужчина сообщил полицейским, что его якобы преследуют черные риэлторы.
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