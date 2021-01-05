https://ria.ru/20210105/ubiystvo-1592045003.html

Житель Петербурга зарезал жену и разбился при попытке бегства

Житель Петербурга зарезал жену и разбился при попытке бегства

Мужчина, подозреваемый в убийстве супруги в квартире в Петербурге, упал с седьмого этажа при попытке бегства и погиб, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T13:42

2021-01-05T13:42

2021-01-05T13:42

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве супруги в квартире в Петербурге, упал с седьмого этажа при попытке бегства и погиб, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Подозреваемый в убийстве супруги ножом в Выборгском районе Петербурга упал с седьмого этажа, пытаясь сбежать", - сказал собеседник агентства.По его словам, инцидент произошел в ночь на 5 января в доме на проспекте Просвещения. Мужчина 46 лет забаррикадировался в квартире и угрожал убийством своей семье. Когда сотрудники правоохранительных органов вошли в квартиру, мужчина попытался скрыться через балкон седьмого этажа, сорвался и погиб. В квартире нашли его раненную ножом супругу, которая в итоге скончалась. Обстоятельства уточняются.По данным местных СМИ, перед гибелью мужчина сообщил полицейским, что его якобы преследуют черные риэлторы.

https://ria.ru/20201223/magazin-1590627272.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия