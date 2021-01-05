Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210105/ubiystvo-1592029012.html
В новосибирском Академгородке обезглавили мужчину
В новосибирском Академгородке обезглавили мужчину
Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело по факту жестокого убийства 48-летнего мужчины в одной из квартир в Академгородке, его голову обнаружили в... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T10:50
2021-01-05T15:04
сергей иванов (политик)
новосибирск
советский район
новосибирская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
НОВОСИБИРСК, 5 янв — РИА Новости. Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело по факту жестокого убийства 48-летнего мужчины в одной из квартир в Академгородке, его голову обнаружили в пакете под окном."Третьего января в квартире дома по улице Иванова в Советском районе было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В настоящий момент все участники конфликта задержаны, с ними проводятся следственные действия", — сообщила РИА Новости во вторник старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК по Новосибирской области Анастасия Кулешова.В свою очередь, источник в правоохранительных органах региона пояснил, что с мужчиной жестоко расправились его приятели — мужчина и женщина, с которыми он распивал спиртные напитки. По словам собеседника агентства, голову мужчины нашли в пакете под окном его квартиры. Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
https://radiosputnik.ria.ru/20210102/ubiystvo-1591804115.html
новосибирск
советский район
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей иванов (политик), новосибирск, советский район, новосибирская область, происшествия

В новосибирском Академгородке обезглавили мужчину

10:50 05.01.2021 (обновлено: 15:04 05.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 5 янв — РИА Новости. Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело по факту жестокого убийства 48-летнего мужчины в одной из квартир в Академгородке, его голову обнаружили в пакете под окном.
"Третьего января в квартире дома по улице Иванова в Советском районе было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В настоящий момент все участники конфликта задержаны, с ними проводятся следственные действия", — сообщила РИА Новости во вторник старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
Машина шерифа на дороге в Хьюстоне, штат Техас - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
2 января, 10:24
Планы на убийство. Женщина пыталась отравить мужа глазными каплями
В свою очередь, источник в правоохранительных органах региона пояснил, что с мужчиной жестоко расправились его приятели — мужчина и женщина, с которыми он распивал спиртные напитки. По словам собеседника агентства, голову мужчины нашли в пакете под окном его квартиры. Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
 
Сергей Иванов (политик)НовосибирскСоветский районНовосибирская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:54Страны Персидского залива договорились о завершении конфликта с Катаром
15:54Власти Венесуэлы сообщили об атаке на энергосистему страны
15:53Найдено подавляющее коронавирус вещество
15:52Алиев объявил город Шуша в Карабахе культурной столицей Азербайджана
15:42Украинец пытался вывезти из России коллекцию солдатиков на $24 тысячи
15:41Посол Нидерландов в Киеве рассказал, чем отличаются Россия и Украина
15:33Камалу Харрис уличили в плагиате истории Мартина Лютера Кинга
15:24Дед Мороз "расколол" Украину на запад и восток
15:19В Петербурге произошла массовая драка из-за ДТП
15:19Алиев распорядился построить в Карабахе международный аэропорт
15:14В Архангельской области подросток устроил смертельное ДТП с поездом
15:12Заболевший COVID-19 ульяновский губернатор рассказал о своем состоянии
15:07Назван неожиданный симптом рака
15:01В Тюмени при столкновении "скорой" и маршрутки пострадали четыре человека
15:00Власти Петербурга оценили эффективность мер против COVID-19 в праздники
15:00Число заболевших COVID-19 в США выросло за сутки на 180 тысяч
14:56Суд отклонил иск "Руси сидящей" к RT
14:55Президент Армении заразился коронавирусом
14:47Проход на патриаршую рождественскую службу будет ограничен
14:31Лукашенко назвал коронавирус "наказанием Божьим"
Лента новостейМолния