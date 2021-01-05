https://ria.ru/20210105/ubiystvo-1592029012.html
В новосибирском Академгородке обезглавили мужчину
В новосибирском Академгородке обезглавили мужчину
Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело по факту жестокого убийства 48-летнего мужчины в одной из квартир в Академгородке, его голову обнаружили в... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T10:50
2021-01-05T10:50
2021-01-05T15:04
сергей иванов (политик)
новосибирск
советский район
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 5 янв — РИА Новости. Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело по факту жестокого убийства 48-летнего мужчины в одной из квартир в Академгородке, его голову обнаружили в пакете под окном."Третьего января в квартире дома по улице Иванова в Советском районе было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В настоящий момент все участники конфликта задержаны, с ними проводятся следственные действия", — сообщила РИА Новости во вторник старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК по Новосибирской области Анастасия Кулешова.В свою очередь, источник в правоохранительных органах региона пояснил, что с мужчиной жестоко расправились его приятели — мужчина и женщина, с которыми он распивал спиртные напитки. По словам собеседника агентства, голову мужчины нашли в пакете под окном его квартиры. Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
https://radiosputnik.ria.ru/20210102/ubiystvo-1591804115.html
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сергей иванов (политик), новосибирск, советский район, новосибирская область, происшествия