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Найден турист из Воронежа, потерявшийся в районе озера Рица в Абхазии

Найден турист из Воронежа, потерявшийся в районе озера Рица в Абхазии

Найден турист из Воронежа, потерявшийся в лесном массиве в районе озера Рица, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T16:53

2021-01-05T16:53

2021-01-05T16:53

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СУХУМ, 5 янв – РИА Новости. Найден турист из Воронежа, потерявшийся в лесном массиве в районе озера Рица, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии."Турист пропал в лесном массиве в районе смотровой площадки на озере Рица. В районе полуночи он был обнаружен невредимым в лесу и доставлен к месту пребывания", - говорится в сообщении.Ранее сотрудники МЧС Абхазии спасли жителя Москвы, заблудившегося в горах в Гагрском районе.МЧС Абхазии призывает гостей республики быть предельно осторожными и соблюдать установленные правила безопасного поведения.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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