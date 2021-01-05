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Туризм
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Найден турист из Воронежа, потерявшийся в районе озера Рица в Абхазии
Найден турист из Воронежа, потерявшийся в районе озера Рица в Абхазии
Найден турист из Воронежа, потерявшийся в лесном массиве в районе озера Рица, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T16:53
2021-01-05T16:53
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туризм
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СУХУМ, 5 янв – РИА Новости. Найден турист из Воронежа, потерявшийся в лесном массиве в районе озера Рица, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии."Турист пропал в лесном массиве в районе смотровой площадки на озере Рица. В районе полуночи он был обнаружен невредимым в лесу и доставлен к месту пребывания", - говорится в сообщении.Ранее сотрудники МЧС Абхазии спасли жителя Москвы, заблудившегося в горах в Гагрском районе.МЧС Абхазии призывает гостей республики быть предельно осторожными и соблюдать установленные правила безопасного поведения.
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туризм, мчс абхазии, новости - туризм, гагрский район, абхазия, воронеж

Найден турист из Воронежа, потерявшийся в районе озера Рица в Абхазии

16:53 05.01.2021
 
CC BY-SA 2.0 / Margarita Pi / АбхазияГорная дорога в Абхазии
Горная дорога в Абхазии - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
CC BY-SA 2.0 / Margarita Pi / Абхазия
Читать ria.ru в
СУХУМ, 5 янв – РИА Новости. Найден турист из Воронежа, потерявшийся в лесном массиве в районе озера Рица, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
"Турист пропал в лесном массиве в районе смотровой площадки на озере Рица. В районе полуночи он был обнаружен невредимым в лесу и доставлен к месту пребывания", - говорится в сообщении.
Ранее сотрудники МЧС Абхазии спасли жителя Москвы, заблудившегося в горах в Гагрском районе.
МЧС Абхазии призывает гостей республики быть предельно осторожными и соблюдать установленные правила безопасного поведения.
 
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