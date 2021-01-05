https://ria.ru/20210105/tramp-1592064572.html

Трамп пообещал демократам "адскую битву" за пост президента США

Трамп пообещал демократам "адскую битву" за пост президента США

Президент США Дональд Трамп во время выступления в штате Джорджия пообещал не "отдавать" Белый дом демократу Джо Байдену. Запись обращения опубликована на... РИА Новости, 06.01.2021

2021-01-05T17:29

2021-01-05T17:29

2021-01-06T00:46

выборы президента сша — 2020

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления в штате Джорджия пообещал не "отдавать" Белый дом демократу Джо Байдену. Запись обращения опубликована на ютьюб-канале WJCL News.Трамп заявил, что считает недопустимой ситуацию, при которой у него "отбирают победу", несмотря на "огромный перевес" по результатам голосования.Американский лидер также заявил о планах устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" сенат и Белый дом. Накануне в США разгорелся скандал, связанный с публикацией телефонного разговора Трампа с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером. Действующий президент якобы в течение часа уговаривал Раффенспергера пересчитать голоса в его пользу и угрожал ему уголовной ответственностью в случае отказа.Избранная вице-президентом демократ Камала Харрис обвинила Трампа в злоупотреблении полномочиями. Президент в ответ обвинил госсекретаря штата в нежелании отвечать на вопросы о нарушениях в процессе выборов.Дональд Трамп не признает поражения на выборах президента. При этом за Байдена проголосовали 306 выборщиков, а за Трампа — 232. Коллегия выборщиков уже утвердила результаты голосования, а 6 января это должны сделать конгрессмены. Инаугурация избранного президента намечена на 20 января.

https://ria.ru/20210105/tramp-1592015607.html

https://ria.ru/20210103/tramp-1591865676.html

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дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире