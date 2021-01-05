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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210105/tramp-1592064572.html
Трамп пообещал демократам "адскую битву" за пост президента США
Трамп пообещал демократам "адскую битву" за пост президента США
Президент США Дональд Трамп во время выступления в штате Джорджия пообещал не "отдавать" Белый дом демократу Джо Байдену. Запись обращения опубликована на... РИА Новости, 06.01.2021
2021-01-05T17:29
2021-01-06T00:46
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
джорджия
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления в штате Джорджия пообещал не "отдавать" Белый дом демократу Джо Байдену. Запись обращения опубликована на ютьюб-канале WJCL News.Трамп заявил, что считает недопустимой ситуацию, при которой у него "отбирают победу", несмотря на "огромный перевес" по результатам голосования.Американский лидер также заявил о планах устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" сенат и Белый дом. Накануне в США разгорелся скандал, связанный с публикацией телефонного разговора Трампа с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером. Действующий президент якобы в течение часа уговаривал Раффенспергера пересчитать голоса в его пользу и угрожал ему уголовной ответственностью в случае отказа.Избранная вице-президентом демократ Камала Харрис обвинила Трампа в злоупотреблении полномочиями. Президент в ответ обвинил госсекретаря штата в нежелании отвечать на вопросы о нарушениях в процессе выборов.Дональд Трамп не признает поражения на выборах президента. При этом за Байдена проголосовали 306 выборщиков, а за Трампа — 232. Коллегия выборщиков уже утвердила результаты голосования, а 6 января это должны сделать конгрессмены. Инаугурация избранного президента намечена на 20 января.
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дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире

Трамп пообещал демократам "адскую битву" за пост президента США

17:29 05.01.2021 (обновлено: 00:46 06.01.2021)
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления в штате Джорджия пообещал не "отдавать" Белый дом демократу Джо Байдену. Запись обращения опубликована на ютьюб-канале WJCL News.
Трамп заявил, что считает недопустимой ситуацию, при которой у него "отбирают победу", несмотря на "огромный перевес" по результатам голосования.
Президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Джорджии - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
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Американский лидер также заявил о планах устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" сенат и Белый дом.
Накануне в США разгорелся скандал, связанный с публикацией телефонного разговора Трампа с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером. Действующий президент якобы в течение часа уговаривал Раффенспергера пересчитать голоса в его пользу и угрожал ему уголовной ответственностью в случае отказа.
Избранная вице-президентом демократ Камала Харрис обвинила Трампа в злоупотреблении полномочиями. Президент в ответ обвинил госсекретаря штата в нежелании отвечать на вопросы о нарушениях в процессе выборов.
Дональд Трамп не признает поражения на выборах президента. При этом за Байдена проголосовали 306 выборщиков, а за Трампа — 232. Коллегия выборщиков уже утвердила результаты голосования, а 6 января это должны сделать конгрессмены. Инаугурация избранного президента намечена на 20 января.
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