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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210105/tramp-1592015607.html
Трамп пообещал одержать победу в восьми штатах
Трамп пообещал одержать победу в восьми штатах
Президент США Дональд Трамп оспорил результаты президентских выборов в восьми штатах, где он, по официальным данным, проиграл демократу Джо Байдену. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T05:25
2021-01-05T09:43
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
джорджия
сша
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ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оспорил результаты президентских выборов в восьми штатах, где он, по официальным данным, проиграл демократу Джо Байдену.Трамп пообещал собравшимся, что ситуация в ближайшее время изменится.Накануне в США разгорелся скандал, связанный с публикацией телефонного разговора Трампа с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером. Действующий президент якобы в течение часа уговаривал Раффенспергера пересчитать голоса в его пользу и угрожал ему уголовной ответственностью в случае отказа. Избранная вице-президентом демократ Камала Харрис обвинила Трампа в злоупотреблении полномочиями. Президент в ответ обвинил госсекретаря штата в нежелании отвечать на вопросы о нарушениях в процессе выборов. Дональд Трамп не признает поражение на выборах президента. При этом за Байдена проголосовали 306 выборщиков, а за Трампа — 232. Коллегия выборщиков уже утвердила результаты голосования, а 6 января это должны сделать конгрессмены. Инаугурация избранного президента намечена на 20 января.
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дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире

Трамп пообещал одержать победу в восьми штатах

05:25 05.01.2021 (обновлено: 09:43 05.01.2021)
 
© REUTERS / LEAH MILLISПрезидент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Джорджии
Президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Джорджии - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© REUTERS / LEAH MILLIS
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ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оспорил результаты президентских выборов в восьми штатах, где он, по официальным данным, проиграл демократу Джо Байдену.

"Они (демократы. — Прим. ред.) говорят: он жалуется насчет Джорджии. Нет-нет. Я жалуюсь насчет восьми штатов и думаю, что выиграю их все", — сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Джорджии.

Трамп пообещал собравшимся, что ситуация в ближайшее время изменится.
Накануне в США разгорелся скандал, связанный с публикацией телефонного разговора Трампа с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером. Действующий президент якобы в течение часа уговаривал Раффенспергера пересчитать голоса в его пользу и угрожал ему уголовной ответственностью в случае отказа.
Избранная вице-президентом демократ Камала Харрис обвинила Трампа в злоупотреблении полномочиями. Президент в ответ обвинил госсекретаря штата в нежелании отвечать на вопросы о нарушениях в процессе выборов.
Дональд Трамп не признает поражение на выборах президента. При этом за Байдена проголосовали 306 выборщиков, а за Трампа — 232. Коллегия выборщиков уже утвердила результаты голосования, а 6 января это должны сделать конгрессмены. Инаугурация избранного президента намечена на 20 января.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденДжорджияСШАВ мире
 
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