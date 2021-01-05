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Трамп пообещал одержать победу в восьми штатах

Трамп пообещал одержать победу в восьми штатах

Президент США Дональд Трамп оспорил результаты президентских выборов в восьми штатах, где он, по официальным данным, проиграл демократу Джо Байдену. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T05:25

2021-01-05T05:25

2021-01-05T09:43

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

джорджия

сша

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ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оспорил результаты президентских выборов в восьми штатах, где он, по официальным данным, проиграл демократу Джо Байдену.Трамп пообещал собравшимся, что ситуация в ближайшее время изменится.Накануне в США разгорелся скандал, связанный с публикацией телефонного разговора Трампа с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером. Действующий президент якобы в течение часа уговаривал Раффенспергера пересчитать голоса в его пользу и угрожал ему уголовной ответственностью в случае отказа. Избранная вице-президентом демократ Камала Харрис обвинила Трампа в злоупотреблении полномочиями. Президент в ответ обвинил госсекретаря штата в нежелании отвечать на вопросы о нарушениях в процессе выборов. Дональд Трамп не признает поражение на выборах президента. При этом за Байдена проголосовали 306 выборщиков, а за Трампа — 232. Коллегия выборщиков уже утвердила результаты голосования, а 6 января это должны сделать конгрессмены. Инаугурация избранного президента намечена на 20 января.

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дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире