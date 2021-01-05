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Песков назвал большинство телеграм-каналов "сливными бачками"
Песков назвал большинство телеграм-каналов "сливными бачками"
Телеграм-каналы в большинстве - это "платные дешевые сливные бачки", серьезные люди в "башнях" этого даже не читают, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T13:49
2021-01-05T13:49
2021-01-05T13:49
россия
telegram
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Телеграм-каналы в большинстве - это "платные дешевые сливные бачки", серьезные люди в "башнях" этого даже не читают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Телеграм-каналы - это в своем большинстве платные дешевые сливные бачки. Многие, действительно, увлекаются этими сливными бачками. Это наш феномен такой, в нашей стране... Серьезные люди в "башнях" не воспринимают это как привет, они этого даже не читают", - сказал Песков в интервью "Соловьев Live" на канале в YouTube.Он предположил, что корни популярности телеграм-каналов в России и на пространстве бывшего Советского Союза - в старой привычке из тех времен "шепотом друг другу сплетни рассказывать и анекдоты политические"."А теперь можно также это делать в телеграм-каналах", - добавил он.
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