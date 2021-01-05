https://ria.ru/20210105/tabletka-1592058650.html

Экспериментальная таблетка спасла жизнь умирающей от COVID-19 пациентки

Экспериментальная таблетка спасла жизнь умирающей от COVID-19 пациентки

Зараженная коронавирусом женщина из английского города Шеффилд резко пошла на поправку после принятия экспериментального лекарства. Об этом пишет Yorkshire... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T16:26

2021-01-05T16:26

2021-01-05T16:43

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

воз

великобритания

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Зараженная коронавирусом женщина из английского города Шеффилд резко пошла на поправку после принятия экспериментального лекарства. Об этом пишет Yorkshire Live.Клэр Хейторн заболела COVID-19 в начале ноября и пролежала несколько недель в коме. Врачи утверждали, что 45-летней пациентке осталось жить всего три дня. Тогда медики решились на "крайнюю меру" и ввели ей экспериментальное лекарство "Анакинра". Это средство обычно используют для лечения ревматоидного артрита.По словам родственников Клэр, эффект от приема лекарства был мгновенным. Женщина начала стремительно выздоравливать и вышла из комы. Врачи стали постепенно уменьшать дозу лекарства.Медик, прописавший пациентке препарат, назвал ее исцеление "маленьким рождественским чудом". Неизвестно, как именно лекарство подействовало на организм пациентки.По данным ВОЗ, в мире выявили 83,9 миллиона больных COVID-19. Больше всего зараженных зафиксировали в США — 20,8 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия. За все время пандемии скончались более 1,8 миллиона человек.

https://ria.ru/20210105/veschestvo-1592056103.html

великобритания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, воз, великобритания