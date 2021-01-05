https://ria.ru/20210105/suleymani-1592031618.html

Иран попросил Интерпол задержать 48 человек из-за гибели Сулеймани

Иран попросил Интерпол задержать 48 человек из-за гибели Сулеймани

Иран передал Интерполу запрос на поимку 48 человек в связи с убийством генерала Касема Сулеймани, заявил официальный представитель судебной власти страны... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T11:14

2021-01-05T11:14

2021-01-05T11:24

гибель иранского генерала касема сулеймани

голямхосейн эсмаили

касем сулеймани

дональд трамп

интерпол

иран

сша

в мире

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ТЕГЕРАН, 5 янв – РИА Новости. Иран передал Интерполу запрос на поимку 48 человек в связи с убийством генерала Касема Сулеймани, заявил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.Он напомнил, что Ирану удалось установить причастность 48 человек к убийству генерала. Среди них, по его словам, официальные лица США, в том числе в Пентагоне и командовании силами США в регионе. Однако главную роль, подчеркнул Эсмаили, сыграл президент Дональд Трамп."Каждого из них удалось идентифицировать. Вне зависимости от того, какую роль они сыграли, Интерполу было передано "красное уведомление", - сообщил он в ходе пресс-конференции, которую вело профильное агентство Mizan.В предыдущую попытку Ирана в конце июня 2020 года обратиться к международной полиции с запросом на поимку Трампа в Интерполе сообщили РИА Новости, что внутренние правила не позволяют международной организации рассмотреть запрос судебных властей Ирана на розыск возможных причастных к убийству Сулеймани.

https://radiosputnik.ria.ru/20201230/iran-1591655380.html

иран

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гибель иранского генерала касема сулеймани, голямхосейн эсмаили, касем сулеймани, дональд трамп, интерпол, иран, сша, в мире