https://ria.ru/20210105/snouden-1592036253.html

Кучерена прокомментировал выдвижение Сноудена на Нобелевскую премию

Кучерена прокомментировал выдвижение Сноудена на Нобелевскую премию

Выдвижение экс-сотрудника АНБ и ЦРУ Эдварда Сноудена и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на Нобелевскую премию мира говорит о восхищении общества их... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T12:03

2021-01-05T12:03

2021-01-05T12:03

северная ирландия

эдвард сноуден

анатолий кучерена

wikileaks

джулиан ассанж

сша

в мире

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Выдвижение экс-сотрудника АНБ и ЦРУ Эдварда Сноудена и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на Нобелевскую премию мира говорит о восхищении общества их мужественными поступками, которые раскрыли правду о деятельности американских спецслужб, заявил РИА Новости адвокат, представляющий интересы Сноудена в России, Анатолий Кучерена.Ранее СМИ сообщили, что лауреат Нобелевской премии мира Мейрид Корриган, чья организация Peace People способствовала урегулированию конфликта в Северной Ирландии, выдвинул Сноудена и Ассанжа на Нобелевскую премию мира."Многих людей в мире не оставляет равнодушным судьба Эдварда Сноудена и Джулиана Ассанжа, потому что они совершили достаточно мужественные поступки и продолжают их совершать в части сообщения обществу правды о том, что творят специальные службы США. Конечно, такие люди заслуживают определённого внимания и тот факт, что уже не первый раз их выдвигают на подобные премии, свидетельствует о том, что они действительно делают ту работу, которая вызывает восхищение у многих людей", - сказал Кучерена.Он отметил, что решение лондонского суда в части того, чтобы не передавать Ассанжа американской стороне ещё раз убедительно утверждает, что "все шито белыми никами"."Желание США заполучить Ассанжа основано исключительно на том, чтобы отомстить ему за то, что он раскрывает информацию и правду не только для американцев, но и для жителей всей планеты", - добавил Кучерена.Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер в понедельник отказала США в экстрадиции Ассанжа из-за опасений за его психическое здоровье и риска самоубийства. Представители американской стороны заявили, что подадут апелляцию. Решение касательно освобождения основателя WikiLeaks под залог будет принято в среду. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил основателю WikiLeaks политическое убежище.

https://ria.ru/20210105/premiya-1592017913.html

https://ria.ru/20201218/snouden-1589951275.html

северная ирландия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северная ирландия, эдвард сноуден, анатолий кучерена, wikileaks, джулиан ассанж, сша, в мире