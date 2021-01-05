https://ria.ru/20210105/smartfon-1592008145.html
Психолог рассказал, как определить зависимость от смартфона
Психолог рассказал, как определить зависимость от смартфона
Определить психологическую зависимость от смартфона можно по ряду признаков, их перечислил агентству "Прайм" психолог Дмитрий Синарев. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T01:11
2021-01-05T01:11
2021-01-05T01:11
дмитрий синарев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590523235_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_31b4da01372326f29e25472ce25a11b7.jpg
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Определить психологическую зависимость от смартфона можно по ряду признаков, их перечислил агентству "Прайм" психолог Дмитрий Синарев.Главный признак – человек постоянно держит устройство в поле зрения. Устройство либо все время у него в руках, либо лежит рядом на видном месте. Если возникнет какой-либо вопрос во время беседы, зависимый ищет взглядом свой телефон, как будто бы в поисках ответа или поддержки. Это заметно даже тем, кто не искушен в психологии. Общаясь в чатах и социальных сетях, такие люди часто совершают массу грамматических и стилистических ошибок, целиком полагаясь на "мозги" своего гаджета и не утруждая себя проверкой написанного. Такое безусловное доверие в передаче своих мыслей также является признаком зависимости", - отметил специалист.Большинство людей уже не могут обойтись без смартфона в повседневной жизни: навигатор подскажет маршрут, шагомер высчитает шаги и калории, а соцсети оповестят о новостях в жизни знакомых.По словам Синарева, эти устройства уже начинают формировать наше сознание. Многие передают чувства и эмоции не словами, а смайликами. "Мы начинаем думать этими знаками, не утруждая себя работой над речью. При этом главная опасность этих тенденций в том, что мы становимся программируемы и, как следствие, управляемы", - подытожил психолог.
https://ria.ru/20201231/opasnost-1591661942.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590523235_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f3cd9996be659afb65cd975f9554af98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий синарев, общество
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости.
Определить психологическую зависимость от смартфона
можно по ряду признаков, их перечислил агентству "Прайм"
психолог Дмитрий Синарев
.
Главный признак – человек постоянно держит устройство в поле зрения. Устройство либо все время у него в руках, либо лежит рядом на видном месте. Если возникнет какой-либо вопрос во время беседы, зависимый ищет взглядом свой телефон, как будто бы в поисках ответа или поддержки.
Это заметно даже тем, кто не искушен в психологии. Общаясь в чатах и социальных сетях, такие люди часто совершают массу грамматических и стилистических ошибок, целиком полагаясь на "мозги" своего гаджета и не утруждая себя проверкой написанного. Такое безусловное доверие в передаче своих мыслей также является признаком зависимости", - отметил специалист.
Большинство людей уже не могут обойтись без смартфона в повседневной жизни: навигатор подскажет маршрут, шагомер высчитает шаги и калории, а соцсети оповестят о новостях в жизни знакомых.
По словам Синарева, эти устройства уже начинают формировать наше сознание. Многие передают чувства и эмоции не словами, а смайликами. "Мы начинаем думать этими знаками, не утруждая себя работой над речью. При этом главная опасность этих тенденций в том, что мы становимся программируемы и, как следствие, управляемы", - подытожил психолог.