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Проход на патриаршую рождественскую службу будет ограничен

Проход на патриаршую рождественскую службу будет ограничен

Вход на ночную патриаршую службу 7 января в храме Христа Спасителя будет ограничен для людей старше 65 лет из-за пандемии, сообщает официальный сайт РПЦ. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T14:47

2021-01-05T14:47

2021-01-05T14:47

религия и мировоззрение

храм христа спасителя

рождество христово

русская православная церковь

москва

общество

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Вход на ночную патриаршую службу 7 января в храме Христа Спасителя будет ограничен для людей старше 65 лет из-за пандемии, сообщает официальный сайт РПЦ."Неблагополучная эпидемическая ситуация требует тщательного соблюдения мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В целях защиты здоровья верующих, в первую очередь лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, допуск в храм Христа Спасителя будет осуществляться только по приглашениям", - говорится в сообщении.Прямую трансляцию богослужения из главного храма РПЦ покажут телеканалы "Первый", "Россия 1" и "Спас". По многолетней традиции службу возглавляет патриарх Московский и всея Руси.Обычно вход на ночную службу в Храм Христа Спасителя на Пасху и Рождество осуществляется по специальным приглашениям. Однако, в отличие от этого года, никаких ограничений по возрасту не было. Прошлое ночное богослужение на Пасху 19 апреля из-за коронавируса прошло без участия прихожан.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

храм христа спасителя, рождество христово, русская православная церковь, москва, общество