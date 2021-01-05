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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210105/sluzhba-1592050986.html
Проход на патриаршую рождественскую службу будет ограничен
Проход на патриаршую рождественскую службу будет ограничен
Вход на ночную патриаршую службу 7 января в храме Христа Спасителя будет ограничен для людей старше 65 лет из-за пандемии, сообщает официальный сайт РПЦ. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T14:47
2021-01-05T14:47
религия и мировоззрение
храм христа спасителя
рождество христово
русская православная церковь
москва
общество
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Вход на ночную патриаршую службу 7 января в храме Христа Спасителя будет ограничен для людей старше 65 лет из-за пандемии, сообщает официальный сайт РПЦ."Неблагополучная эпидемическая ситуация требует тщательного соблюдения мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В целях защиты здоровья верующих, в первую очередь лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, допуск в храм Христа Спасителя будет осуществляться только по приглашениям", - говорится в сообщении.Прямую трансляцию богослужения из главного храма РПЦ покажут телеканалы "Первый", "Россия 1" и "Спас". По многолетней традиции службу возглавляет патриарх Московский и всея Руси.Обычно вход на ночную службу в Храм Христа Спасителя на Пасху и Рождество осуществляется по специальным приглашениям. Однако, в отличие от этого года, никаких ограничений по возрасту не было. Прошлое ночное богослужение на Пасху 19 апреля из-за коронавируса прошло без участия прихожан.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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храм христа спасителя, рождество христово, русская православная церковь, москва, общество

Проход на патриаршую рождественскую службу будет ограничен

14:47 05.01.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРождественское богослужение в храме Христа Спасителя
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Вход на ночную патриаршую службу 7 января в храме Христа Спасителя будет ограничен для людей старше 65 лет из-за пандемии, сообщает официальный сайт РПЦ.
"Неблагополучная эпидемическая ситуация требует тщательного соблюдения мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В целях защиты здоровья верующих, в первую очередь лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, допуск в храм Христа Спасителя будет осуществляться только по приглашениям", - говорится в сообщении.
Прямую трансляцию богослужения из главного храма РПЦ покажут телеканалы "Первый", "Россия 1" и "Спас". По многолетней традиции службу возглавляет патриарх Московский и всея Руси.
Обычно вход на ночную службу в Храм Христа Спасителя на Пасху и Рождество осуществляется по специальным приглашениям. Однако, в отличие от этого года, никаких ограничений по возрасту не было. Прошлое ночное богослужение на Пасху 19 апреля из-за коронавируса прошло без участия прихожан.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеХрам Христа СпасителяРождество ХристовоРусская православная церковьМоскваОбщество
 
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