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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20210105/siriya-1592083934.html
США призвали Россию заставить Дамаск сознаться в применении химоружия
США призвали Россию заставить Дамаск сознаться в применении химоружия
Зампостпреда США при ООН Ричард Миллс призвал на заседании Совбеза Россию и других "защитников режима Асада" побудить Дамаск сознаться в применении химического... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T21:05
2021-01-05T21:05
война в сирии
дмитрий полянский
совет безопасности оон
сирия
оон
дамаск (город)
сша
в мире
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ООН, 5 янв – РИА Новости. Зампостпреда США при ООН Ричард Миллс призвал на заседании Совбеза Россию и других "защитников режима Асада" побудить Дамаск сознаться в применении химического оружия.Во вторник прошло заседание СБ ООН по сирийскому химическому досье. Ряд западных стран, в том числе США, вновь обвинили Дамаск в применении химического оружия против мирного населения."Мы считаем, что Совет Безопасности отвечает за то, чтобы тех, кто применяет химическое оружие, ждали серьезные последствия. Мы не можем хранить молчание и не можем допустить, чтобы применение химоружия стало приемлемым или нормальным", - сказал Миллс.Он подчеркнул, что США приветствуют "заслуживающий доверия, объективный и профессиональный подход", который демонстрирует техсекретариат ОЗХО."Мы призываем Россию и других защитников режима Асада побудить Сирию рассказать правду о применении ею химического оружия и о ее нынешних запасах химического оружия", - подчеркнул Миллс.В свою очередь первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о двойных стандартах, которые техсекретариат ОЗХО демонстрирует в отношении Сирии. Он также отметил, что ОЗХО превращается "в инструмент политических манипуляций и наказаний неугодных". Дипломат призвал "лечить" "серьезно больную политизацией" ОЗХО.Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом ОЗХО выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.
https://ria.ru/20210104/sanktsii-1592003444.html
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дмитрий полянский, совет безопасности оон, сирия, оон, дамаск (город), сша, в мире

США призвали Россию заставить Дамаск сознаться в применении химоружия

21:05 05.01.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкФлаг Сирии в Дамаске
Флаг Сирии в Дамаске - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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ООН, 5 янв – РИА Новости. Зампостпреда США при ООН Ричард Миллс призвал на заседании Совбеза Россию и других "защитников режима Асада" побудить Дамаск сознаться в применении химического оружия.
Во вторник прошло заседание СБ ООН по сирийскому химическому досье. Ряд западных стран, в том числе США, вновь обвинили Дамаск в применении химического оружия против мирного населения.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
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"Мы считаем, что Совет Безопасности отвечает за то, чтобы тех, кто применяет химическое оружие, ждали серьезные последствия. Мы не можем хранить молчание и не можем допустить, чтобы применение химоружия стало приемлемым или нормальным", - сказал Миллс.
Он подчеркнул, что США приветствуют "заслуживающий доверия, объективный и профессиональный подход", который демонстрирует техсекретариат ОЗХО.
"Мы призываем Россию и других защитников режима Асада побудить Сирию рассказать правду о применении ею химического оружия и о ее нынешних запасах химического оружия", - подчеркнул Миллс.
В свою очередь первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о двойных стандартах, которые техсекретариат ОЗХО демонстрирует в отношении Сирии. Он также отметил, что ОЗХО превращается "в инструмент политических манипуляций и наказаний неугодных". Дипломат призвал "лечить" "серьезно больную политизацией" ОЗХО.
Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом ОЗХО выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.
Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад во время интервью с корреспондентами РИА Новости. 22 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
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Война в СирииДмитрий ПолянскийСовет Безопасности ООНСирияООНДамаск (город)СШАВ мире
 
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