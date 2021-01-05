https://ria.ru/20210105/siriya-1592083934.html

США призвали Россию заставить Дамаск сознаться в применении химоружия

США призвали Россию заставить Дамаск сознаться в применении химоружия

Зампостпреда США при ООН Ричард Миллс призвал на заседании Совбеза Россию и других "защитников режима Асада" побудить Дамаск сознаться в применении химического... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T21:05

2021-01-05T21:05

2021-01-05T21:05

война в сирии

дмитрий полянский

совет безопасности оон

сирия

оон

дамаск (город)

сша

в мире

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ООН, 5 янв – РИА Новости. Зампостпреда США при ООН Ричард Миллс призвал на заседании Совбеза Россию и других "защитников режима Асада" побудить Дамаск сознаться в применении химического оружия.Во вторник прошло заседание СБ ООН по сирийскому химическому досье. Ряд западных стран, в том числе США, вновь обвинили Дамаск в применении химического оружия против мирного населения."Мы считаем, что Совет Безопасности отвечает за то, чтобы тех, кто применяет химическое оружие, ждали серьезные последствия. Мы не можем хранить молчание и не можем допустить, чтобы применение химоружия стало приемлемым или нормальным", - сказал Миллс.Он подчеркнул, что США приветствуют "заслуживающий доверия, объективный и профессиональный подход", который демонстрирует техсекретариат ОЗХО."Мы призываем Россию и других защитников режима Асада побудить Сирию рассказать правду о применении ею химического оружия и о ее нынешних запасах химического оружия", - подчеркнул Миллс.В свою очередь первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о двойных стандартах, которые техсекретариат ОЗХО демонстрирует в отношении Сирии. Он также отметил, что ОЗХО превращается "в инструмент политических манипуляций и наказаний неугодных". Дипломат призвал "лечить" "серьезно больную политизацией" ОЗХО.Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом ОЗХО выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.

https://ria.ru/20210104/sanktsii-1592003444.html

https://ria.ru/20201221/siriya-1590169031.html

сирия

дамаск (город)

сша

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дмитрий полянский, совет безопасности оон, сирия, оон, дамаск (город), сша, в мире