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Запись разговоров по делу Шеремета отправили на экспертизу
Запись разговоров по делу Шеремета отправили на экспертизу
Национальная полиция Украины направила на проведение фоноскопической экспертизы запись, которая может касаться убийства журналиста Павла Шеремета, сообщается на РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T16:43
2021-01-05T16:43
андрей антоненко
арсен аваков
евросоюз
мвд украины
павел шеремет
белоруссия
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 5 янв - РИА Новости. Национальная полиция Украины направила на проведение фоноскопической экспертизы запись, которая может касаться убийства журналиста Павла Шеремета, сообщается на сайте полиции.В понедельник издание "Украинская правда" заявило о получении записей разговоров, касающихся убийства Шеремета. По его данным, на записи якобы звучат слова главы Комитета госбезопасности Белоруссии в 2008-2012 годах Вадима Зайцева, "записанные скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в офисе Зайцева в Минске". Как утверждает издание, в том числе на записи якобы обсуждается способ убийства Шеремета. В тот же день Нацполиция Украины заявила, что получила записи и документы, на которых якобы обсуждается убийство Шеремета. Во вторник экс-сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который обнародовал аудиозаписи, заявил в интервью украинскому сайту "Общественное. Новости", что готов дать показания по делу в офисе генпрокурора Украины."Аудиозапись, которую получила Национальная полиция Украины, уже направлена на проведение фоноскопической экспертизы. Национальная полиция Украины заинтересована в получении дополнительной информации, которая может касаться заказчиков убийства Павла Шеремета. Для этого необходимо провести соответствующие следственные действия с лицом, которое является распорядителем звукозаписи", - сообщается на сайте.Отмечается, что поскольку распорядитель звукозаписи сейчас находится на территории одной из стран Евросоюза, для проведения следствия нужно соблюдать процедуры международной правовой помощи. Уже сформирована совместная группа в составе сотрудников Нацполиции и офиса генерального прокурора, которая готова в ближайшее время выехать в страну пребывания владельца записи."Кроме того, следователи Нацполиции подготовили официальное приглашение на Украину лицу, которое является распорядителем звукозаписи, для участия в следственных действиях. Человек получит процессуальный статус свидетеля, также ему будет обеспечена надлежащая охрана", - уточнили в ведомстве.В полиции подчеркнули, что полученная информация касается исключительно заказчиков убийства журналиста, эти материалы отрабатываются в отдельном уголовном деле.В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Три человека были задержаны. Основной версией убийства следствие назвало дестабилизацию социально-политической ситуации в стране. Позже адвокат одного из подозреваемых Андрея Антоненко Леонид Маслов сообщил о смене формулировки подозрения по данному делу, согласно которой организаторами убийства считаются неустановленные лица, которые действовали по личным мотивам. Позже адвокат подозреваемой Яны Дугарь Николай Ореховский заявил, что досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета завершено.Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около 10 лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
https://ria.ru/20210105/sheremet-1592035728.html
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андрей антоненко, арсен аваков, евросоюз, мвд украины, павел шеремет, белоруссия, киев, украина, в мире

Запись разговоров по делу Шеремета отправили на экспертизу

16:43 05.01.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСитуация у здания бизнес-центра "Леонардо" в Киеве
Ситуация у здания бизнес-центра Леонардо в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 5 янв - РИА Новости. Национальная полиция Украины направила на проведение фоноскопической экспертизы запись, которая может касаться убийства журналиста Павла Шеремета, сообщается на сайте полиции.
В понедельник издание "Украинская правда" заявило о получении записей разговоров, касающихся убийства Шеремета. По его данным, на записи якобы звучат слова главы Комитета госбезопасности Белоруссии в 2008-2012 годах Вадима Зайцева, "записанные скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в офисе Зайцева в Минске". Как утверждает издание, в том числе на записи якобы обсуждается способ убийства Шеремета. В тот же день Нацполиция Украины заявила, что получила записи и документы, на которых якобы обсуждается убийство Шеремета. Во вторник экс-сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который обнародовал аудиозаписи, заявил в интервью украинскому сайту "Общественное. Новости", что готов дать показания по делу в офисе генпрокурора Украины.
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Опубликовавший записи по делу Шеремета готов дать показания на Украине
"Аудиозапись, которую получила Национальная полиция Украины, уже направлена на проведение фоноскопической экспертизы. Национальная полиция Украины заинтересована в получении дополнительной информации, которая может касаться заказчиков убийства Павла Шеремета. Для этого необходимо провести соответствующие следственные действия с лицом, которое является распорядителем звукозаписи", - сообщается на сайте.
Отмечается, что поскольку распорядитель звукозаписи сейчас находится на территории одной из стран Евросоюза, для проведения следствия нужно соблюдать процедуры международной правовой помощи. Уже сформирована совместная группа в составе сотрудников Нацполиции и офиса генерального прокурора, которая готова в ближайшее время выехать в страну пребывания владельца записи.
"Кроме того, следователи Нацполиции подготовили официальное приглашение на Украину лицу, которое является распорядителем звукозаписи, для участия в следственных действиях. Человек получит процессуальный статус свидетеля, также ему будет обеспечена надлежащая охрана", - уточнили в ведомстве.
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В полиции подчеркнули, что полученная информация касается исключительно заказчиков убийства журналиста, эти материалы отрабатываются в отдельном уголовном деле.
В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Три человека были задержаны. Основной версией убийства следствие назвало дестабилизацию социально-политической ситуации в стране. Позже адвокат одного из подозреваемых Андрея Антоненко Леонид Маслов сообщил о смене формулировки подозрения по данному делу, согласно которой организаторами убийства считаются неустановленные лица, которые действовали по личным мотивам. Позже адвокат подозреваемой Яны Дугарь Николай Ореховский заявил, что досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета завершено.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около 10 лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
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