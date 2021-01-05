https://ria.ru/20210105/rumyniya-1592021067.html
США перебросили в Румынию ударные беспилотники
США перебросили в Румынию ударные беспилотники
Разведывательные ударные беспилотные летательные аппараты ВВС США MQ-9 Reaper и примерно 90 военных размещены на авиабазе в румынском городе Кымпия-Турзий,... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T08:36
2021-01-05T08:36
2021-01-05T14:19
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Разведывательные ударные беспилотные летательные аппараты ВВС США MQ-9 Reaper и примерно 90 военных размещены на авиабазе в румынском городе Кымпия-Турзий, сообщает командование ВВС США в Европе и Африке."Военно-воздушные силы США разместили воздушные аппараты MQ-9 Reaper и около 90 служащих ВВС на 71-й авиабазе в городе Кымпия-Турзий, Румыния, для проведения сбора информации, наблюдения и разведки в поддержку операций НАТО", — говорится в сообщении, размещенном на сайте командования.Беспилотники и военные размещаются на "длительное" время, но не указывается, на какое именно.По словам генерала Джеффри Харригиана, командующего ВВС США в Европе и Африке, размещение беспилотников в этом стратегическом месте "обнадеживает союзников и партнеров", но также и "дает понять противникам", что может быть дан "ответ на любую возникающую угрозу".Военные указали, что размещение беспилотников и военных согласовано с властями Румынии, говорит о "приверженности" США безопасности и стабильности в Европе и направлено на укрепление отношений между союзниками по НАТО "и другими европейскими партнерами".MQ-9 Reaper производит американская компания General Atomics. Такой беспилотник оборудован турбовинтовым двигателем, его скорость — более 400 километров в час. Потолок высоты составляет 13 тысяч метров. Максимальная продолжительность полета — 24 часа.
https://ria.ru/20200917/ssha-1577396954.html
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ввс сша, нато, румыния, европа, сша, в мире
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости.
Разведывательные ударные беспилотные летательные аппараты ВВС США
MQ-9 Reaper и примерно 90 военных размещены на авиабазе в румынском городе Кымпия-Турзий, сообщает командование ВВС США в Европе
и Африке
.
"Военно-воздушные силы США
разместили воздушные аппараты MQ-9 Reaper и около 90 служащих ВВС на 71-й авиабазе в городе Кымпия-Турзий, Румыния
, для проведения сбора информации, наблюдения и разведки в поддержку операций НАТО
", — говорится в сообщении, размещенном на сайте командования.
Беспилотники и военные размещаются на "длительное" время, но не указывается, на какое именно.
По словам генерала Джеффри Харригиана, командующего ВВС США в Европе и Африке, размещение беспилотников в этом стратегическом месте "обнадеживает союзников и партнеров", но также и "дает понять противникам", что может быть дан "ответ на любую возникающую угрозу".
Военные указали, что размещение беспилотников и военных согласовано с властями Румынии, говорит о "приверженности" США безопасности и стабильности в Европе и направлено на укрепление отношений между союзниками по НАТО "и другими европейскими партнерами".
MQ-9 Reaper производит американская компания General Atomics. Такой беспилотник оборудован турбовинтовым двигателем, его скорость — более 400 километров в час. Потолок высоты составляет 13 тысяч метров. Максимальная продолжительность полета — 24 часа.