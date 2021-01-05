https://ria.ru/20210105/roberts-1592075640.html

Актриса Таня Робертс умерла через день после сообщения о своей смерти

Актриса Таня Робертс умерла через день после сообщения о своей смерти

Американская актриса и модель Таня Робертс умерла в возрасте 65 лет в ночь на вторник в одной из больниц Лос-Анджелеса, сообщает портал TMZ со ссылкой на ее... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T19:07

2021-01-05T19:07

2021-01-05T21:22

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Американская актриса и модель Таня Робертс умерла в возрасте 65 лет в ночь на вторник в одной из больниц Лос-Анджелеса, сообщает портал TMZ со ссылкой на ее мужа.При этом в понедельник СМИ со ссылкой на представителя Робертс сообщили, что та скончалась в клинике еще 3 января. Однако впоследствии выяснилось, что Робертс еще жива и находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии.Как рассказал муж актрисы Лэнс О'Брайен, в ночь на вторник ему позвонили из медицинского центра "Седарс-Синай" и сказали, что его супруга все же ушла из жизни. Путаница произошла из-за его ошибки: О'Брайен решил, что жена уже скончалась, и покинул больницу, не переговорив с персоналом.Актрису госпитализировали в канун Рождества, она потеряла сознание на прогулке с собаками. о словам О'Брайена, речь идет о неизвестной болезни, вызвавшей отказ почек и печени.Таня Робертс считается одним из секс-символов начала 1980-х годов. В фильме "Вид на убийство" (1985) ее партнером был Роджер Мур, исполнивший роль Джеймса Бонда.Робертс также исполняла главную роль в таких фильмах, как "Повелитель зверей", "Шина — королева джунглей", "Почти беременна".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джеймс бонд, роджер мур, лос-анджелес, сша