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https://ria.ru/20210105/roberts-1592075640.html
Актриса Таня Робертс умерла через день после сообщения о своей смерти
Актриса Таня Робертс умерла через день после сообщения о своей смерти
Американская актриса и модель Таня Робертс умерла в возрасте 65 лет в ночь на вторник в одной из больниц Лос-Анджелеса, сообщает портал TMZ со ссылкой на ее... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T19:07
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Американская актриса и модель Таня Робертс умерла в возрасте 65 лет в ночь на вторник в одной из больниц Лос-Анджелеса, сообщает портал TMZ со ссылкой на ее мужа.При этом в понедельник СМИ со ссылкой на представителя Робертс сообщили, что та скончалась в клинике еще 3 января. Однако впоследствии выяснилось, что Робертс еще жива и находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии.Как рассказал муж актрисы Лэнс О'Брайен, в ночь на вторник ему позвонили из медицинского центра "Седарс-Синай" и сказали, что его супруга все же ушла из жизни. Путаница произошла из-за его ошибки: О'Брайен решил, что жена уже скончалась, и покинул больницу, не переговорив с персоналом.Актрису госпитализировали в канун Рождества, она потеряла сознание на прогулке с собаками. о словам О'Брайена, речь идет о неизвестной болезни, вызвавшей отказ почек и печени.Таня Робертс считается одним из секс-символов начала 1980-х годов. В фильме "Вид на убийство" (1985) ее партнером был Роджер Мур, исполнивший роль Джеймса Бонда.Робертс также исполняла главную роль в таких фильмах, как "Повелитель зверей", "Шина — королева джунглей", "Почти беременна".
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джеймс бонд, роджер мур, лос-анджелес, сша

Актриса Таня Робертс умерла через день после сообщения о своей смерти

19:07 05.01.2021 (обновлено: 21:22 05.01.2021)
 
© AP Photo / Wally FongАктриса Таня Робертс на съемках фильма "Повелитель зверей"
Актриса Таня Робертс на съемках фильма Повелитель зверей - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© AP Photo / Wally Fong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Американская актриса и модель Таня Робертс умерла в возрасте 65 лет в ночь на вторник в одной из больниц Лос-Анджелеса, сообщает портал TMZ со ссылкой на ее мужа.
При этом в понедельник СМИ со ссылкой на представителя Робертс сообщили, что та скончалась в клинике еще 3 января. Однако впоследствии выяснилось, что Робертс еще жива и находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии.
© Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.Таня Робертс в роли Стейси Саттон в фильме "Вид на убийство"
Таня Робертс в роли Стейси Саттон в фильме Вид на убийство - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
Таня Робертс в роли Стейси Саттон в фильме "Вид на убийство"
Как рассказал муж актрисы Лэнс О'Брайен, в ночь на вторник ему позвонили из медицинского центра "Седарс-Синай" и сказали, что его супруга все же ушла из жизни. Путаница произошла из-за его ошибки: О'Брайен решил, что жена уже скончалась, и покинул больницу, не переговорив с персоналом.
Актрису госпитализировали в канун Рождества, она потеряла сознание на прогулке с собаками. о словам О'Брайена, речь идет о неизвестной болезни, вызвавшей отказ почек и печени.
Таня Робертс считается одним из секс-символов начала 1980-х годов. В фильме "Вид на убийство" (1985) ее партнером был Роджер Мур, исполнивший роль Джеймса Бонда.
Робертс также исполняла главную роль в таких фильмах, как "Повелитель зверей", "Шина — королева джунглей", "Почти беременна".
© Columbia Pictures, 1984Таня Робертс в фильме "Шина — королева джунглей" (1984)
Таня Робертс в фильме Шина - королева джунглей(1984) - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© Columbia Pictures, 1984
Таня Робертс в фильме "Шина — королева джунглей" (1984)
 
КультураДжеймс БондРоджер МурЛос-АнджелесСША
 
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