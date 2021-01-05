https://ria.ru/20210105/roberts-1592012793.html

Представитель Тани Робертс опроверг информацию о смерти актрисы

Представитель Тани Робертс опроверг информацию о смерти актрисы

Американская актриса и модель Таня Робертс, сыгравшая девушку агента Джеймса Бонда в фильме "Вид на убийство", жива, информация о ее смерти не соответствует... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T03:40

2021-01-05T03:40

2021-01-05T07:44

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Американская актриса и модель Таня Робертс, сыгравшая девушку агента Джеймса Бонда в фильме "Вид на убийство", жива, информация о ее смерти не соответствует действительности, сообщило издание Variety со ссылкой на представителя артистки.Ранее портал TMZ сообщил, также ссылаясь на представителя актрисы, что та скончалась 3 января в возрасте 65 лет в больнице, куда попала после тяжелой травмы, которую получила, упав после прогулки с собакой.По данным Variety, в понедельник утром больница, в которой находится Робертс, сообщила, что актриса жива. По словам представителя актрисы, она находится в отделении интенсивной терапии, ее состояние оценивается как тяжелое.Таня Робертс считается одним из секс-символов начала 1980-х годов. В фильме "Вид на убийство" (1985) ее партнером был Роджер Мур, исполнивший роль Джеймса Бонда.Робертс также снималась в главных ролях в таких фильмах, как "Повелитель зверей", "Шина – королева джунглей", "Почти беременна".

https://ria.ru/20200811/1575598793.html

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сша, в мире