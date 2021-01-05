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Названы главные мировые риски 2021 года
Названы главные мировые риски 2021 года
Консалтинговая компания Eurasia Group опубликовала рейтинг десяти главных рисков, с которыми мир, по ее мнению, столкнется в 2021 году. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T01:55
2021-01-05T02:06
коронавирус covid-19
saxo bank
латинская америка
ближний восток
ангела меркель
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Консалтинговая компания Eurasia Group опубликовала рейтинг десяти главных рисков, с которыми мир, по ее мнению, столкнется в 2021 году.Первую строчку в списке занимает "разделенная Америка", где, как указывают аналитики, с приходом к власти Джо Байдена начинается эпоха, когда около половины жителей Соединенных Штатов будет считать нелегитимным каждого следующего главу государства.Второй главный риск наступившего года - пандемия COVID-19. По мнению экспертов, на фоне вакцинации произойдет еще большее расслоение общества на богатых и бедных, что может привести к беспорядкам во многих странах.На третьей строчке списка оказалась борьба с изменением климата, которая, по словам аналитиков, приведет к международной конкуренции.В число главных рисков года, по версии Eurasia Group, также вошли рост напряженности в взаимоотношениях между Вашингтоном и Пекином, трудности с передачей данных в международном формате, возможность глобального конфликта в цифровом пространстве, проблемы с экономикой Турции, способные привести к политическим последствиям, спад экономик стран Ближнего Востока из-за низких цен на нефть, планируемая отставка канцлера Германии Ангелы Меркель, а также политический и социальный кризис в Латинской Америке из-за пандемии и выборов в некоторых странах.В декабре Saxo Bank опубликовал "шокирующие предсказания" на 2021 год. Такие предсказания организация публикует каждый год. В основном они касаются маловероятных и недооцениваемых событий, которые, однако, грозят финансовым рынкам мощной "ударной волной".Так, по одному из прогнозов банка, в 2021 году достигнет критического уровня угроза распространения дезинформации. Еще один прогноз предсказывает создание фонда гражданских технологий: каждому человеку выделят долю владения капитальными активами в технологической сфере, а тем, кто потерял работу, и дополнительные доли.В еще одном прогнозе Saxo Bank говорится, что миру для сохранения рекордных темпов роста экономики необходим прорыв в энергетике, в нынешнем году освоение термоядерной энергии решит проблему голода, удешевит транспорт, приведет к всеобщей роботизации и повышению уровня жизни.
https://ria.ru/20201228/sobytiya-1591178589.html
https://ria.ru/20201225/gref-1590866472.html
латинская америка
ближний восток
сша
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коронавирус covid-19, saxo bank, латинская америка, ближний восток, ангела меркель, джо байден, сша, в мире

Названы главные мировые риски 2021 года

01:55 05.01.2021 (обновлено: 02:06 05.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Консалтинговая компания Eurasia Group опубликовала рейтинг десяти главных рисков, с которыми мир, по ее мнению, столкнется в 2021 году.
Первую строчку в списке занимает "разделенная Америка", где, как указывают аналитики, с приходом к власти Джо Байдена начинается эпоха, когда около половины жителей Соединенных Штатов будет считать нелегитимным каждого следующего главу государства.
Праздничный Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря 2020, 10:14Новый год—2021
Названы самые ожидаемые события 2021 года
Второй главный риск наступившего года - пандемия COVID-19. По мнению экспертов, на фоне вакцинации произойдет еще большее расслоение общества на богатых и бедных, что может привести к беспорядкам во многих странах.
На третьей строчке списка оказалась борьба с изменением климата, которая, по словам аналитиков, приведет к международной конкуренции.
В число главных рисков года, по версии Eurasia Group, также вошли рост напряженности в взаимоотношениях между Вашингтоном и Пекином, трудности с передачей данных в международном формате, возможность глобального конфликта в цифровом пространстве, проблемы с экономикой Турции, способные привести к политическим последствиям, спад экономик стран Ближнего Востока из-за низких цен на нефть, планируемая отставка канцлера Германии Ангелы Меркель, а также политический и социальный кризис в Латинской Америке из-за пандемии и выборов в некоторых странах.
В декабре Saxo Bank опубликовал "шокирующие предсказания" на 2021 год. Такие предсказания организация публикует каждый год. В основном они касаются маловероятных и недооцениваемых событий, которые, однако, грозят финансовым рынкам мощной "ударной волной".
Так, по одному из прогнозов банка, в 2021 году достигнет критического уровня угроза распространения дезинформации. Еще один прогноз предсказывает создание фонда гражданских технологий: каждому человеку выделят долю владения капитальными активами в технологической сфере, а тем, кто потерял работу, и дополнительные доли.
В еще одном прогнозе Saxo Bank говорится, что миру для сохранения рекордных темпов роста экономики необходим прорыв в энергетике, в нынешнем году освоение термоядерной энергии решит проблему голода, удешевит транспорт, приведет к всеобщей роботизации и повышению уровня жизни.
Герман Греф - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 10:55
Греф рассказал об ожиданиях на 2021 год
 
Коронавирус COVID-19Saxo BankЛатинская АмерикаБлижний ВостокАнгела МеркельДжо БайденСШАВ мире
 
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