Названы главные мировые риски 2021 года
01:55 05.01.2021 (обновлено: 02:06 05.01.2021)
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Консалтинговая компания Eurasia Group опубликовала рейтинг десяти главных рисков, с которыми мир, по ее мнению, столкнется в 2021 году.
Первую строчку в списке занимает "разделенная Америка", где, как указывают аналитики, с приходом к власти Джо Байдена начинается эпоха, когда около половины жителей Соединенных Штатов будет считать нелегитимным каждого следующего главу государства.
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Второй главный риск наступившего года - пандемия COVID-19. По мнению экспертов, на фоне вакцинации произойдет еще большее расслоение общества на богатых и бедных, что может привести к беспорядкам во многих странах.
На третьей строчке списка оказалась борьба с изменением климата, которая, по словам аналитиков, приведет к международной конкуренции.
В число главных рисков года, по версии Eurasia Group, также вошли рост напряженности в взаимоотношениях между Вашингтоном и Пекином, трудности с передачей данных в международном формате, возможность глобального конфликта в цифровом пространстве, проблемы с экономикой Турции, способные привести к политическим последствиям, спад экономик стран Ближнего Востока из-за низких цен на нефть, планируемая отставка канцлера Германии Ангелы Меркель, а также политический и социальный кризис в Латинской Америке из-за пандемии и выборов в некоторых странах.
В декабре Saxo Bank опубликовал "шокирующие предсказания" на 2021 год. Такие предсказания организация публикует каждый год. В основном они касаются маловероятных и недооцениваемых событий, которые, однако, грозят финансовым рынкам мощной "ударной волной".
Так, по одному из прогнозов банка, в 2021 году достигнет критического уровня угроза распространения дезинформации. Еще один прогноз предсказывает создание фонда гражданских технологий: каждому человеку выделят долю владения капитальными активами в технологической сфере, а тем, кто потерял работу, и дополнительные доли.
В еще одном прогнозе Saxo Bank говорится, что миру для сохранения рекордных темпов роста экономики необходим прорыв в энергетике, в нынешнем году освоение термоядерной энергии решит проблему голода, удешевит транспорт, приведет к всеобщей роботизации и повышению уровня жизни.
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