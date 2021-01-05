https://ria.ru/20210105/rak-1592052803.html

Назван неожиданный симптом рака

Назван неожиданный симптом рака

Стойкое онемение губ может указывать на рак ротовой полости. Об этом пишет Express. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T15:07

2021-01-05T15:07

2021-01-05T15:07

рак

здоровье

великобритания

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Стойкое онемение губ может указывать на рак ротовой полости. Об этом пишет Express.Ощущение онемения может быть во всей области рта или на губах. Это происходит, когда раковые клетки повреждают нервы и кровеносные сосуды в этой части организма.Другие симптомы рака ротовой полости, на которые стоит обратить внимание:Некоторые виды рака в ротовой полости начинаются с образования белого налета или язвы.Точно неизвестно, какие причины провоцируют рак ротоглотки, однако есть факторы, увеличивающие риск возникновения этого заболевания.Исследования показывают, что более 60% случаев данной болезни в Великобритании спровоцированы курением. У пассивных курильщиков риск рака также повышается.Кроме того, около 30% случаев возникновения опухоли в полости рта вызваны употреблением алкоголя.У мужчин рак ротовой полости развивается в два раза чаще, чем у женщин. Наиболее подверженная этому онкологическому заболеванию категория пациентов — мужчины старше 40 лет.В Национальной службе здравоохранения Великобритании рекомендуют обращать внимание на необычные симптомы, включая и онемение губ. Раннее обнаружение рака увеличит шансы на выздоровление с 50 до 90%, отмечают в ведомстве.

https://ria.ru/20210104/simptom-1592002397.html

https://ria.ru/20201230/rak-1591621824.html

великобритания

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2021

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рак, здоровье, великобритания