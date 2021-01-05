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Назван неожиданный симптом рака
Назван неожиданный симптом рака
Стойкое онемение губ может указывать на рак ротовой полости. Об этом пишет Express. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T15:07
2021-01-05T15:07
рак
здоровье
великобритания
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Стойкое онемение губ может указывать на рак ротовой полости. Об этом пишет Express.Ощущение онемения может быть во всей области рта или на губах. Это происходит, когда раковые клетки повреждают нервы и кровеносные сосуды в этой части организма.Другие симптомы рака ротовой полости, на которые стоит обратить внимание:Некоторые виды рака в ротовой полости начинаются с образования белого налета или язвы.Точно неизвестно, какие причины провоцируют рак ротоглотки, однако есть факторы, увеличивающие риск возникновения этого заболевания.Исследования показывают, что более 60% случаев данной болезни в Великобритании спровоцированы курением. У пассивных курильщиков риск рака также повышается.Кроме того, около 30% случаев возникновения опухоли в полости рта вызваны употреблением алкоголя.У мужчин рак ротовой полости развивается в два раза чаще, чем у женщин. Наиболее подверженная этому онкологическому заболеванию категория пациентов — мужчины старше 40 лет.В Национальной службе здравоохранения Великобритании рекомендуют обращать внимание на необычные симптомы, включая и онемение губ. Раннее обнаружение рака увеличит шансы на выздоровление с 50 до 90%, отмечают в ведомстве.
https://ria.ru/20210104/simptom-1592002397.html
https://ria.ru/20201230/rak-1591621824.html
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рак, здоровье, великобритания

Назван неожиданный симптом рака

15:07 05.01.2021
 
© Fotolia / lenetsnikolaiВрач в поликлинике
Врач в поликлинике - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© Fotolia / lenetsnikolai
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Стойкое онемение губ может указывать на рак ротовой полости. Об этом пишет Express.
Ощущение онемения может быть во всей области рта или на губах. Это происходит, когда раковые клетки повреждают нервы и кровеносные сосуды в этой части организма.
Другие симптомы рака ротовой полости, на которые стоит обратить внимание:
  • Болезненность или раздражение в области языка или рта
  • Красные или белые пятна во рту или на губах
  • Утолщенные пятна на языке и во рту
  • Боль в челюсти
  • Затруднение жевания или глотания
Некоторые виды рака в ротовой полости начинаются с образования белого налета или язвы.
Точно неизвестно, какие причины провоцируют рак ротоглотки, однако есть факторы, увеличивающие риск возникновения этого заболевания.
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Безобидный симптом оказался предвестником рака
Исследования показывают, что более 60% случаев данной болезни в Великобритании спровоцированы курением. У пассивных курильщиков риск рака также повышается.
Кроме того, около 30% случаев возникновения опухоли в полости рта вызваны употреблением алкоголя.
У мужчин рак ротовой полости развивается в два раза чаще, чем у женщин. Наиболее подверженная этому онкологическому заболеванию категория пациентов — мужчины старше 40 лет.
В Национальной службе здравоохранения Великобритании рекомендуют обращать внимание на необычные симптомы, включая и онемение губ. Раннее обнаружение рака увеличит шансы на выздоровление с 50 до 90%, отмечают в ведомстве.
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