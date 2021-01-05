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Путин призвал обеспечить восстановление рынка труда и снизить безработицу
Путин призвал обеспечить восстановление рынка труда и снизить безработицу
Надо обеспечить восстановление рынка труда и снизить безработицу, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T18:07
2021-01-05T18:20
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Надо обеспечить восстановление рынка труда и снизить безработицу, заявил президент России Владимир Путин."И конечно, одновременно с мерами адресной социальной поддержки нам крайне важно обеспечить быстрое восстановление рынка труда. Важнейшая задача. Здесь нужно добиться снижения безработицы. А значит, дать людям стабильный заработок", - сказал он на совещании по вопросам социальной защиты населения.Путин отметил, что задач, проблем в социальной сфере еще очень много, и далеко не все из них затронуты на совещании."Ну, например, вопрос, который требует отдельного разговора, - это механизм социального контракта. Если в 2020 году он внедрялся в рамках пилотного проекта в 21 регионе, то теперь, в 2021 году, уже все субъекты Федерации будут участвовать в этой, важнейшей, я считаю, программе. Ее главная задача - помочь семьям повысить свои доходы, преодолеть сложную жизненную ситуацию", - сказал президент.Путин подчеркнул, что вопросы социальной, демографической политики, меры поддержки семей, детей, людей старшего поколения были и остаются приоритетными."На этом направлении мы сделали особый акцент в прошлом году", - напомнил он."Ко всем проблемам социального характера мы должны относиться с особым вниманием. И прошу настроить на такую работу всех наших коллег в регионах Российской Федерации и правительство России в целом", - заключил президент.
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россия, владимир путин, общество

Путин призвал обеспечить восстановление рынка труда и снизить безработицу

18:07 05.01.2021 (обновлено: 18:20 05.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам социальной защиты населения
Президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам социальной защиты населения - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Надо обеспечить восстановление рынка труда и снизить безработицу, заявил президент России Владимир Путин.
"И конечно, одновременно с мерами адресной социальной поддержки нам крайне важно обеспечить быстрое восстановление рынка труда. Важнейшая задача. Здесь нужно добиться снижения безработицы. А значит, дать людям стабильный заработок", - сказал он на совещании по вопросам социальной защиты населения.
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Путин отметил, что задач, проблем в социальной сфере еще очень много, и далеко не все из них затронуты на совещании.
"Ну, например, вопрос, который требует отдельного разговора, - это механизм социального контракта. Если в 2020 году он внедрялся в рамках пилотного проекта в 21 регионе, то теперь, в 2021 году, уже все субъекты Федерации будут участвовать в этой, важнейшей, я считаю, программе. Ее главная задача - помочь семьям повысить свои доходы, преодолеть сложную жизненную ситуацию", - сказал президент.
Путин подчеркнул, что вопросы социальной, демографической политики, меры поддержки семей, детей, людей старшего поколения были и остаются приоритетными.
"На этом направлении мы сделали особый акцент в прошлом году", - напомнил он.
"Ко всем проблемам социального характера мы должны относиться с особым вниманием. И прошу настроить на такую работу всех наших коллег в регионах Российской Федерации и правительство России в целом", - заключил президент.
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