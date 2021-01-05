https://ria.ru/20210105/rabota-1592027978.html

Большинство россиян планируют сменить работу в 2021 году

Большинство россиян планируют сменить работу в 2021 году

Большинство россиян (74%) планируют сменить работу в 2021 году и ждут повышения зарплаты (64%), показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T10:32

2021-01-05T10:32

2021-01-05T10:32

россия

headhunter

общество

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Большинство россиян (74%) планируют сменить работу в 2021 году и ждут повышения зарплаты (64%), показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости.Исследование показало, что только 6% россиян в 2021 году ждут повышения должности, 5% не планируют менять работу, но и повышения не ждут, а 3% предполагают, что перейдут в другой отдел внутри своей фирмы. Понижение в должности ожидают менее процента (0,4%) работников, показало исследование.Наиболее высока доля тех, кто планирует сменить место работы, в сфере автомобильного бизнеса - 98%, среди юристов - 80%, в сферах туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса - 79%.По данным исследования, пятая часть работников (21%) не ожидает повышения зарплаты в 2021 году. В частности, около четверти респондентов (23%) ждут, что зарплату им повысят, но не знают, на сколько, а на увеличение зарплаты больше, чем на 30%, рассчитывают 16%.Наиболее высока доля тех, кто не ожидает роста зарплаты, среди россиян, которые не планируют менять место работы - 34%. Наиболее высока доля тех, кто рассчитывает на рост зарплаты более, чем на 30%, среди топ-менеджеров - 24%, в IT-сфере, искусстве и массмедиа (по 22%).Исследование проводилось с 4 по 14 декабря среди 9097 соискателей (4312 из них имеют работу, 8790 находятся в поисках новой работы).

https://ria.ru/20201228/zarplata-1590734309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, headhunter, общество