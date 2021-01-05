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Большинство россиян планируют сменить работу в 2021 году
Большинство россиян планируют сменить работу в 2021 году
Большинство россиян (74%) планируют сменить работу в 2021 году и ждут повышения зарплаты (64%), показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T10:32
2021-01-05T10:32
2021-01-05T10:32
россия
headhunter
общество
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Большинство россиян (74%) планируют сменить работу в 2021 году и ждут повышения зарплаты (64%), показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости.Исследование показало, что только 6% россиян в 2021 году ждут повышения должности, 5% не планируют менять работу, но и повышения не ждут, а 3% предполагают, что перейдут в другой отдел внутри своей фирмы. Понижение в должности ожидают менее процента (0,4%) работников, показало исследование.Наиболее высока доля тех, кто планирует сменить место работы, в сфере автомобильного бизнеса - 98%, среди юристов - 80%, в сферах туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса - 79%.По данным исследования, пятая часть работников (21%) не ожидает повышения зарплаты в 2021 году. В частности, около четверти респондентов (23%) ждут, что зарплату им повысят, но не знают, на сколько, а на увеличение зарплаты больше, чем на 30%, рассчитывают 16%.Наиболее высока доля тех, кто не ожидает роста зарплаты, среди россиян, которые не планируют менять место работы - 34%. Наиболее высока доля тех, кто рассчитывает на рост зарплаты более, чем на 30%, среди топ-менеджеров - 24%, в IT-сфере, искусстве и массмедиа (по 22%).Исследование проводилось с 4 по 14 декабря среди 9097 соискателей (4312 из них имеют работу, 8790 находятся в поисках новой работы).
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россия, headhunter, общество
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости.
Большинство россиян (74%) планируют сменить работу в 2021 году и ждут повышения зарплаты (64%), показало исследование HeadHunter
, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Исследование показало, что только 6% россиян в 2021 году ждут повышения должности, 5% не планируют менять работу, но и повышения не ждут, а 3% предполагают, что перейдут в другой отдел внутри своей фирмы. Понижение в должности ожидают менее процента (0,4%) работников, показало исследование.
Наиболее высока доля тех, кто планирует сменить место работы, в сфере автомобильного бизнеса - 98%, среди юристов - 80%, в сферах туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса - 79%.
По данным исследования, пятая часть работников (21%) не ожидает повышения зарплаты в 2021 году. В частности, около четверти респондентов (23%) ждут, что зарплату им повысят, но не знают, на сколько, а на увеличение зарплаты больше, чем на 30%, рассчитывают 16%.
Наиболее высока доля тех, кто не ожидает роста зарплаты, среди россиян, которые не планируют менять место работы - 34%. Наиболее высока доля тех, кто рассчитывает на рост зарплаты более, чем на 30%, среди топ-менеджеров - 24%, в IT-сфере, искусстве и массмедиа (по 22%).
Исследование проводилось с 4 по 14 декабря среди 9097 соискателей (4312 из них имеют работу, 8790 находятся в поисках новой работы).