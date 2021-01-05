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Путин устроил министру "экзамен" на совещании
Путин устроил министру "экзамен" на совещании
Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства устроил главе Министерства строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину подробный опрос по... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T17:59
2021-01-05T19:27
жилье
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
владимир путин
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства устроил главе Министерства строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину подробный опрос по бюджету ведомства. Видео опубликовал телеграм-канал Кремлевского пула РИА.Глава государства поинтересовался, сколько средств направили на расселение аварийного жилья, на что министр ответил, что в прошлом году выделили более 40 миллиардов рублей."Но &lt;…&gt; к концу года мы получили дополнительно пятьдесят (миллиардов. — Прим. ред.), и эта программа позволила увеличить и сдвинуть &lt;…&gt; расселение в этом году", — добавил Файзуллин."Хорошо-хорошо, а в 2021 году сколько предусмотрено?" — уточнил Путин.Министр ответил, что собираются выполнить программу расселения в примерно том же объеме с учетом "сдвижки влево"."Это порядка, наверное, 130 тысяч человек. Сегодня по деньгам у нас получается где-то около 80 миллиардов", — сказал Файзуллин.Путин отметил, что показатели близки, на что глава Минстроя заверил президента, что снижать объемы не будут."Это хорошо. Молодец. Договорились", — добавил глава государства.
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жилье, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), владимир путин

Путин устроил министру "экзамен" на совещании

17:59 05.01.2021 (обновлено: 19:27 05.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам социальной защиты населения
Президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам социальной защиты населения - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства устроил главе Министерства строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину подробный опрос по бюджету ведомства. Видео опубликовал телеграм-канал Кремлевского пула РИА.
Глава государства поинтересовался, сколько средств направили на расселение аварийного жилья, на что министр ответил, что в прошлом году выделили более 40 миллиардов рублей.
"Но <…> к концу года мы получили дополнительно пятьдесят (миллиардов. — Прим. ред.), и эта программа позволила увеличить и сдвинуть <…> расселение в этом году", — добавил Файзуллин.
"Хорошо-хорошо, а в 2021 году сколько предусмотрено?" — уточнил Путин.
Министр ответил, что собираются выполнить программу расселения в примерно том же объеме с учетом "сдвижки влево".
"Это порядка, наверное, 130 тысяч человек. Сегодня по деньгам у нас получается где-то около 80 миллиардов", — сказал Файзуллин.
Путин отметил, что показатели близки, на что глава Минстроя заверил президента, что снижать объемы не будут.
"Это хорошо. Молодец. Договорились", — добавил глава государства.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
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ЖильеМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Владимир Путин
 
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