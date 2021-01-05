Путин оценил работу московских властей в борьбе с пандемией
17:36 05.01.2021 (обновлено: 18:01 05.01.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам социальной защиты населения
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Власти Москвы сделали очень много для борьбы с пандемией коронавируса, решения принимались своевременно, но и вопросы перспективного развития столицы не оставались без внимания, заявил президент РФ Владимир Путин.
Во вторник он провел по видеосвязи совещание по социальным вопросам, одним из докладчиков на встрече выступил мэр столицы Сергей Собянин.
"Сергей Семенович, вся ваша команда и вы очень много сделали для эффективной борьбы с пандемией. Знаю, как все переживали, как своевременно принимались решения на уровне городского правительства. Но при этом не забыли и вопросы перспективного развития столицы, развития инфраструктуры, в том числе метро, других составляющих, стройки и так далее", - заявил Путин, обращаясь к мэру Москвы.
Он добавил, что подобных вопросов очень много в любом мегаполисе, тем более в Москве, где сейчас реально проживают свыше 10 миллионов человек.
Поэтому выражая слова благодарности за проделанную работу, хочу выразить надежду на то, что и в наступившем 2021 году вы и все ваши коллеги будут действовать так же эффективно.
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