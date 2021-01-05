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Путин призвал "вытаскивать людей из трущоб"
Путин призвал "вытаскивать людей из трущоб"
Президент РФ Владимир Путин призвал "вытаскивать" людей из аварийного жилья и трущоб, а также поинтересовался механизмами решения этой проблемы. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T17:22
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россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал "вытаскивать" людей из аварийного жилья и трущоб, а также поинтересовался механизмами решения этой проблемы."В конце года я уже говорил о том, что нужно вытаскивать людей из аварийного жилья, из трущоб. Как идёт работа в этом направлении? За счет каких механизмов можно придать больше динамику всей этой работе?" - сказал Путин в ходе совещания по социальным вопросам, обращаясь к министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину.
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россия, владимир путин, общество

Путин призвал "вытаскивать людей из трущоб"

17:22 05.01.2021 (обновлено: 17:55 05.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с приветствием организаторам, участникам и гостям международного военно-технического форума "Армия - 2020" и Армейских международных игр - 2020
Президент РФ Владимир Путин выступает с приветствием организаторам, участникам и гостям международного военно-технического форума Армия - 2020 и Армейских международных игр - 2020 - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал "вытаскивать" людей из аварийного жилья и трущоб, а также поинтересовался механизмами решения этой проблемы.
"В конце года я уже говорил о том, что нужно вытаскивать людей из аварийного жилья, из трущоб. Как идёт работа в этом направлении? За счет каких механизмов можно придать больше динамику всей этой работе?" - сказал Путин в ходе совещания по социальным вопросам, обращаясь к министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину.
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