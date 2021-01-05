https://ria.ru/20210105/putin-1592063704.html

Путин призвал "вытаскивать людей из трущоб"

Путин призвал "вытаскивать людей из трущоб"

Президент РФ Владимир Путин призвал "вытаскивать" людей из аварийного жилья и трущоб, а также поинтересовался механизмами решения этой проблемы. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T17:22

2021-01-05T17:22

2021-01-05T17:55

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал "вытаскивать" людей из аварийного жилья и трущоб, а также поинтересовался механизмами решения этой проблемы."В конце года я уже говорил о том, что нужно вытаскивать людей из аварийного жилья, из трущоб. Как идёт работа в этом направлении? За счет каких механизмов можно придать больше динамику всей этой работе?" - сказал Путин в ходе совещания по социальным вопросам, обращаясь к министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину.

https://realty.ria.ru/20201230/minstroy-1591615708.html

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2021

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россия, владимир путин, общество