https://ria.ru/20210105/putin-1592063539.html

Путин назвал улучшение жизни людей главной целью

Путин назвал улучшение жизни людей главной целью

Президент РФ Владимир Путин заявил, что без макроэкономической стабильности невозможно обеспечить безопасность государства, но главная цель - чтобы люди жили... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T17:21

2021-01-05T17:21

2021-01-05T18:39

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что без макроэкономической стабильности невозможно обеспечить безопасность государства, но главная цель - чтобы люди жили лучше, во главе угла должно быть решение вопросов социального характера.Во вторник президент в режиме видеоконференции провел совещание по социальным вопросам. Он отметил, что у правительства и в целом у органов власти очень много вопросов, которые необходимо решать и которыми надо заниматься ежедневно, при этом все они взаимосвязаны."Ясно, что без макроэкономической стабильности невозможно управлять финансами, невозможно развивать экономику. А это в свою очередь означает, что невозможно обеспечить обороноспособность и безопасность государства, если не развивать эти сферы. Но в конечном-то счете цель нашей работы заключается в том, чтобы люди жили лучше. А это значит, что всегда во главу угла должны быть положены вопросы, решение вопросов социального характера", - заявил Путин.Он предложил участникам встречи обсудить эти вопросы. "Сегодня, в преддверии православного Рождества, хотел бы поговорить именно об этих проблемах, причем в самом широком смысле этого слова. И прежде всего о тех из них, которые затрагивают прежде всего людей, которые нуждаются в особой поддержке со стороны государства", - добавил президент РФ.Путин уточнил, что это разноплановые вопросы, но их объединяет главное - это работа государственных структур по социальной защите граждан, по выполнению как ранее данных, так и новых поручений в наступившем 2021 году.

https://ria.ru/20210105/putin-1592061524.html

https://ria.ru/20210105/pensii-1592063022.html

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россия, владимир путин