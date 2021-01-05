https://ria.ru/20210105/putin-1592060915.html
Путин попросил доложить, как выполняются поручения по соцподдержке
Путин попросил доложить, как выполняются поручения по соцподдержке
Президент РФ Владимир Путин попросил доложить, как выполняются поручения по социальной поддержке населения. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T16:53
2021-01-05T16:53
2021-01-05T16:56
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил доложить, как выполняются поручения по социальной поддержке населения."Цель нашей работы заключается в том, чтобы люди жили лучше. А это значит, что всегда во главу угла должны быть положены вопросы, решения вопросов социального характера. Сегодня, в преддверии православного Рождества, хотел бы поговорить именно об этих проблемах, причём в самом широком смысле этого слова", - сообщил Путин на совещании по вопросам социальной защиты населения.
https://ria.ru/20210105/zarplata-1592033571.html
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владимир путин, общество