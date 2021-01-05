https://ria.ru/20210105/putin-1592040142.html

Путин живет на работе с пятиминутками на обычную жизнь, рассказал Песков

Путин живет на работе с пятиминутками на обычную жизнь, рассказал Песков

Президент РФ Владимир Путин живет на работе с маленькими пятиминутками на обычную жизнь, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T12:38

2021-01-05T12:38

2021-01-05T12:46

россия

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин живет на работе с маленькими пятиминутками на обычную жизнь, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Фактически он живёт на работе с маленькими пятиминутками на человеческую жизнь", - сказал Песков в программе "Соловьев Live" на канале в YouTube.По его словам, он бы так не смог, это мало кто может. "Это уже смысл жизни", - отметил пресс-секретарь.Сам Песков сообщил, что у него практически не существует выходных."Если нет командировок, если нет каких-то кризисных ситуаций, тогда да, воскресенье выходной день", - рассказал он.Что касается президента, то в целом у него все дни рабочие, "понимание дня недели и времени практически отсутствует".

https://ria.ru/20210105/peskov-1592039994.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, владимир путин, политика