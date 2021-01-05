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Путин живет на работе с пятиминутками на обычную жизнь, рассказал Песков
Путин живет на работе с пятиминутками на обычную жизнь, рассказал Песков
Президент РФ Владимир Путин живет на работе с маленькими пятиминутками на обычную жизнь, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T12:38
2021-01-05T12:38
2021-01-05T12:46
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин живет на работе с маленькими пятиминутками на обычную жизнь, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Фактически он живёт на работе с маленькими пятиминутками на человеческую жизнь", - сказал Песков в программе "Соловьев Live" на канале в YouTube.По его словам, он бы так не смог, это мало кто может. "Это уже смысл жизни", - отметил пресс-секретарь.Сам Песков сообщил, что у него практически не существует выходных."Если нет командировок, если нет каких-то кризисных ситуаций, тогда да, воскресенье выходной день", - рассказал он.Что касается президента, то в целом у него все дни рабочие, "понимание дня недели и времени практически отсутствует".
https://ria.ru/20210105/peskov-1592039994.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
живет на работе с маленькими пятиминутками на обычную жизнь, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
.
"Фактически он живёт на работе с маленькими пятиминутками на человеческую жизнь", - сказал Песков в программе "Соловьев Live" на канале в YouTube
.
По его словам, он бы так не смог, это мало кто может. "Это уже смысл жизни", - отметил пресс-секретарь.
Сам Песков сообщил, что у него практически не существует выходных.
"Если нет командировок, если нет каких-то кризисных ситуаций, тогда да, воскресенье выходной день", - рассказал он.
Что касается президента, то в целом у него все дни рабочие, "понимание дня недели и времени практически отсутствует".