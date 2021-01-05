https://ria.ru/20210105/putin-1592038857.html

Песков заявил о беспощадности Путина к воровству и предательству

Песков заявил о беспощадности Путина к воровству и предательству

Президент РФ Владимир Путин стал более непримирим к негативным проявлениям и к некомпетентности, он может быть жестоким по отношению к тому, что в его понимании РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T12:27

2021-01-05T12:27

2021-01-05T15:53

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин стал более непримирим к негативным проявлениям и к некомпетентности, он может быть жестоким по отношению к тому, что в его понимании греховно: к предательству, воровству, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Ну в каком-то плане конечно, он же развивается. Он же человек. Он стал гораздо более непримирим к каким-то негативным проявлениям. Он стал гораздо более непримирим к некомпетентности", - сказал Песков в эфире "Соловьев Live" на канале в YouTube, отвечая на вопрос, изменился ли Путин."В то же время к каким-то ошибкам людей - людей, которые совершают ошибки работая, можно совершать ошибки, ничего не делая, и это непростительные ошибки, а если хочешь работать и ошибаешься, так бывает, и это не преступно", - добавил Песков.На вопрос, не жестокий ли человек Путин, Песков сказал, что "если брать предательство, если брать воровство, он жестокий, он беспощадный.На вопрос, почему в ситуациях, когда известные бизнесмены попали под следствие, это не сказалось на их круге общения, Песков заметил, что Путин "получает информацию о том, как у кого с кем и так далее" и всегда четко разбирается.

https://ria.ru/20210105/putin-1592040142.html

https://ria.ru/20210105/putin-1592037751.html

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дмитрий песков, владимир путин, политика