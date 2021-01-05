https://ria.ru/20210105/putin-1592037751.html

Песков назвал Путина хорошим человеком

Песков назвал Путина хорошим человеком

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Владимира Путина хорошим человеком, который не может совершить преступления, которые ему приписывают. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T12:15

2021-01-05T12:15

2021-01-05T12:47

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Владимира Путина хорошим человеком, который не может совершить преступления, которые ему приписывают.Во время интервью "Соловьев Live" на канале в YouTube Песков утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина хорошим человеком: "Да".На вопрос о том, может ли Путин, по его мнению, совершить преступления, в которых его обвиняют, Песков ответил: "Нет". Он также добавил, что если бы гипотетически допускал такое, то не работал бы на своем посту.

https://ria.ru/20210105/putin-1592040142.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, общество