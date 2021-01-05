https://ria.ru/20210105/putin-1592037751.html
Песков назвал Путина хорошим человеком
Песков назвал Путина хорошим человеком
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Владимира Путина хорошим человеком, который не может совершить преступления, которые ему приписывают. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T12:15
2021-01-05T12:15
2021-01-05T12:47
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Владимира Путина хорошим человеком, который не может совершить преступления, которые ему приписывают.Во время интервью "Соловьев Live" на канале в YouTube Песков утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина хорошим человеком: "Да".На вопрос о том, может ли Путин, по его мнению, совершить преступления, в которых его обвиняют, Песков ответил: "Нет". Он также добавил, что если бы гипотетически допускал такое, то не работал бы на своем посту.
https://ria.ru/20210105/putin-1592040142.html
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дмитрий песков, владимир путин, общество