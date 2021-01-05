https://ria.ru/20210105/putin-1592037433.html

Путин по-прежнему очень хорошо относится к Западу, заявил Песков

Путин по-прежнему очень хорошо относится к Западу, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин по-прежнему очень хорошо относится к Западу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T12:13

2021-01-05T12:13

2021-01-05T13:04

россия

дмитрий песков

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по-прежнему очень хорошо относится к Западу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Он по-прежнему относится очень хорошо к Западу. Было бы глупо плохо относиться к Западу", - сказал он в эфире "Соловьев Live" на канале в YouTube.Песков отметил, что Запад - это технологии, "и мы по многим параметрам отстаем от них", Запад - это богатейшая культура, "и нам есть, где делиться этой культурой, мы тоже имеем высочайший уровень культуры"."Запад - это корни. Особенно, Европа. Мы не говорим про новое государство США. И это нельзя не любить. Но колониальные проявления - вот их нужно ненавидеть", - сказал Песков.

https://ria.ru/20210105/peskov-1592037960.html

россия

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2021

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россия, дмитрий песков, владимир путин, в мире