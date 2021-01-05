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Польские знаменитости незаконно без очереди привились от коронавируса
Польские знаменитости незаконно без очереди привились от коронавируса
Польские знаменитости незаконно привились от коронавируса, сообщил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер на пресс-конференции во вторник. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T12:23
2021-01-05T12:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
польша
в мире
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ВАРШАВА, 5 янв – РИА Новости. Польские знаменитости незаконно привились от коронавируса, сообщил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер на пресс-конференции во вторник.В первую очередь в Польше вакцинируют медиков. До остальных групп очередь дойдет позже.Ранее неофициально сообщалось, что вакцинированы были также несколько польских знаменитостей, в частности деятелей искусства."Дошло до намеренного нарушения принципов национальной программы вакцинации", - сказал Мюллер.Он отметил, что лица, о которых идет речь, были зарегистрированы на прививку "как немедицинский персонал, работающий в госпитале", хотя таковыми не являлись."Они были незаконно записаны на прививку", - сказал Мюллер.Мюллер уточнил, что нарушения произошли в медицинском центре Варшавского университета. По его словам, проверка в этом медцентре продолжается, но уже выявлены факты незаконно проведенных прививок.Он отметил, что медцентру грозит штраф на сумму свыше 250 тысяч злотых (около 67 тысяч долларов).Двадцать седьмого декабря в Польше началась вакцинация против COVID-19. В первую очередь прививаются работники сферы здравоохранения. Затем вакцину получат пенсионеры, полицейские, учителя и другие представители "группы риска" . Всеобщая запись на вакцинацию начнется 15 января.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, польша, в мире

Польские знаменитости незаконно без очереди привились от коронавируса

12:23 05.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 5 янв – РИА Новости. Польские знаменитости незаконно привились от коронавируса, сообщил пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер на пресс-конференции во вторник.
В первую очередь в Польше вакцинируют медиков. До остальных групп очередь дойдет позже.
Ранее неофициально сообщалось, что вакцинированы были также несколько польских знаменитостей, в частности деятелей искусства.
"Дошло до намеренного нарушения принципов национальной программы вакцинации", - сказал Мюллер.
Он отметил, что лица, о которых идет речь, были зарегистрированы на прививку "как немедицинский персонал, работающий в госпитале", хотя таковыми не являлись.
"Они были незаконно записаны на прививку", - сказал Мюллер.
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Мюллер уточнил, что нарушения произошли в медицинском центре Варшавского университета. По его словам, проверка в этом медцентре продолжается, но уже выявлены факты незаконно проведенных прививок.
Он отметил, что медцентру грозит штраф на сумму свыше 250 тысяч злотых (около 67 тысяч долларов).
Двадцать седьмого декабря в Польше началась вакцинация против COVID-19. В первую очередь прививаются работники сферы здравоохранения. Затем вакцину получат пенсионеры, полицейские, учителя и другие представители "группы риска" . Всеобщая запись на вакцинацию начнется 15 января.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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