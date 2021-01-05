Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210105/premiya-1592017913.html
Ассанжа, Мэннинг и Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию
Ассанжа, Мэннинг и Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию
Лауреат Нобелевской премии мира Мейрид Корриган выдвинула на эту награду Джулиана Ассанжа, Челси Мэннинг и Эдварда Сноудена, говорится в письме Корриган в... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T06:57
2021-01-05T06:57
эдвард сноуден
весь мир
джулиан ассанж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155957/68/1559576802_0:131:2694:1646_1920x0_80_0_0_f7e8181aa1ad60ea6374db0a54dcf489.jpg
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Лауреат Нобелевской премии мира Мейрид Корриган выдвинула на эту награду Джулиана Ассанжа, Челси Мэннинг и Эдварда Сноудена, говорится в письме Корриган в Нобелевский комитет.Она напомнила, что Ассанж содержится в тюрьме в Великобритании и по-прежнему рискует экстрадицией в США, несмотря на отказ суда в экстрадиции в понедельник. По словам Корриган, Ассанж может подвергнуться в США "жестокому, унизительному и бесчеловечному обращению" и даже быть приговоренным к смерти. Челси Мэннинг (в прошлом Брэдли Мэннинг), которая передала Ассанжу информацию и отсидела за это семь лет в американской тюрьме, пока не была помилована бывшим президентом Бараком Обамой, также оказывалась за решеткой за отказ свидетельствовать против Ассанжа, добавила Корриган. Сноуден, раскрывший масштабные секретные программы слежки спецслужб США, нашел убежище в России и не может вернуться на родину под страхом пожизненного заключения, добавила Корриган."Все трое борцов за мир следовали своей совести и с любовью исполнили свой долг. Я уверена, что они боялись… но каждый из них сделал что-то прекрасное и величественное, служа другим", - говорится в письме Корриган.Корриган получила Нобелевскую премию 1976 года за работу по урегулированию конфликта в Северной Ирландии. Она вместе с Бетти Уильямс основала организацию Сообщество мирных людей, которая добивалась прекращения конфликта.
https://radiosputnik.ria.ru/20201209/vuchich-1588481275.html
весь мир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155957/68/1559576802_248:0:2620:1779_1920x0_80_0_0_901d126ea11c50b323d1b61cd55e208f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эдвард сноуден, весь мир, джулиан ассанж, в мире

Ассанжа, Мэннинг и Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию

06:57 05.01.2021
 
© AP Photo / Fernando VergaraЗолотая медаль Нобелевской премии
Золотая медаль Нобелевской премии - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© AP Photo / Fernando Vergara
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Лауреат Нобелевской премии мира Мейрид Корриган выдвинула на эту награду Джулиана Ассанжа, Челси Мэннинг и Эдварда Сноудена, говорится в письме Корриган в Нобелевский комитет.
"Все трое по отдельности выдвигались на Нобелевскую премию мира, но ни один пока ее не получил. Причины, по которым я выдвигаю их вместе, просты: по отдельности они показали бессчетные примеры мужества, раскрывая незаконные действия властей… И вместе их жизни, самопожертвование и самоотвержение демонстрируют величие человеческого духа", - пишет Корриган.
Она напомнила, что Ассанж содержится в тюрьме в Великобритании и по-прежнему рискует экстрадицией в США, несмотря на отказ суда в экстрадиции в понедельник. По словам Корриган, Ассанж может подвергнуться в США "жестокому, унизительному и бесчеловечному обращению" и даже быть приговоренным к смерти. Челси Мэннинг (в прошлом Брэдли Мэннинг), которая передала Ассанжу информацию и отсидела за это семь лет в американской тюрьме, пока не была помилована бывшим президентом Бараком Обамой, также оказывалась за решеткой за отказ свидетельствовать против Ассанжа, добавила Корриган. Сноуден, раскрывший масштабные секретные программы слежки спецслужб США, нашел убежище в России и не может вернуться на родину под страхом пожизненного заключения, добавила Корриган.
"Все трое борцов за мир следовали своей совести и с любовью исполнили свой долг. Я уверена, что они боялись… но каждый из них сделал что-то прекрасное и величественное, служа другим", - говорится в письме Корриган.
Корриган получила Нобелевскую премию 1976 года за работу по урегулированию конфликта в Северной Ирландии. Она вместе с Бетти Уильямс основала организацию Сообщество мирных людей, которая добивалась прекращения конфликта.
Президент Сербии Александр Вучич на церемонии открытия памятного бюста Евгению Примакову в Российском центре науки и культуры в Белграде - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря 2020, 18:28
"Гарантирую". Глава Сербии уверен, что мог бы получить Нобелевскую премию
 
Эдвард СноуденВесь мирДжулиан АссанжВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:54Страны Персидского залива договорились о завершении конфликта с Катаром
15:54Власти Венесуэлы сообщили об атаке на энергосистему страны
15:53Найдено подавляющее коронавирус вещество
15:52Алиев объявил город Шуша в Карабахе культурной столицей Азербайджана
15:42Украинец пытался вывезти из России коллекцию солдатиков на $24 тысячи
15:41Посол Нидерландов в Киеве рассказал, чем отличаются Россия и Украина
15:33Камалу Харрис уличили в плагиате истории Мартина Лютера Кинга
15:24Дед Мороз "расколол" Украину на запад и восток
15:19В Петербурге произошла массовая драка из-за ДТП
15:19Алиев распорядился построить в Карабахе международный аэропорт
15:14В Архангельской области подросток устроил смертельное ДТП с поездом
15:12Заболевший COVID-19 ульяновский губернатор рассказал о своем состоянии
15:07Назван неожиданный симптом рака
15:01В Тюмени при столкновении "скорой" и маршрутки пострадали четыре человека
15:00Власти Петербурга оценили эффективность мер против COVID-19 в праздники
15:00Число заболевших COVID-19 в США выросло за сутки на 180 тысяч
14:56Суд отклонил иск "Руси сидящей" к RT
14:55Президент Армении заразился коронавирусом
14:47Проход на патриаршую рождественскую службу будет ограничен
14:31Лукашенко назвал коронавирус "наказанием Божьим"
Лента новостейМолния