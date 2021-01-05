https://ria.ru/20210105/premiya-1592017913.html

Ассанжа, Мэннинг и Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию

Ассанжа, Мэннинг и Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию

Лауреат Нобелевской премии мира Мейрид Корриган выдвинула на эту награду Джулиана Ассанжа, Челси Мэннинг и Эдварда Сноудена, говорится в письме Корриган в... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T06:57

2021-01-05T06:57

2021-01-05T06:57

эдвард сноуден

весь мир

джулиан ассанж

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Лауреат Нобелевской премии мира Мейрид Корриган выдвинула на эту награду Джулиана Ассанжа, Челси Мэннинг и Эдварда Сноудена, говорится в письме Корриган в Нобелевский комитет.Она напомнила, что Ассанж содержится в тюрьме в Великобритании и по-прежнему рискует экстрадицией в США, несмотря на отказ суда в экстрадиции в понедельник. По словам Корриган, Ассанж может подвергнуться в США "жестокому, унизительному и бесчеловечному обращению" и даже быть приговоренным к смерти. Челси Мэннинг (в прошлом Брэдли Мэннинг), которая передала Ассанжу информацию и отсидела за это семь лет в американской тюрьме, пока не была помилована бывшим президентом Бараком Обамой, также оказывалась за решеткой за отказ свидетельствовать против Ассанжа, добавила Корриган. Сноуден, раскрывший масштабные секретные программы слежки спецслужб США, нашел убежище в России и не может вернуться на родину под страхом пожизненного заключения, добавила Корриган."Все трое борцов за мир следовали своей совести и с любовью исполнили свой долг. Я уверена, что они боялись… но каждый из них сделал что-то прекрасное и величественное, служа другим", - говорится в письме Корриган.Корриган получила Нобелевскую премию 1976 года за работу по урегулированию конфликта в Северной Ирландии. Она вместе с Бетти Уильямс основала организацию Сообщество мирных людей, которая добивалась прекращения конфликта.

https://radiosputnik.ria.ru/20201209/vuchich-1588481275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эдвард сноуден, весь мир, джулиан ассанж, в мире