https://ria.ru/20210105/portal-1592033110.html

Российские ученые нашли возможные "порталы" в отдаленные районы Вселенной

Российские ученые нашли возможные "порталы" в отдаленные районы Вселенной

Некоторые сверхмассивные черные дыры в центре галактик могут быть "порталами" в отдаленные районы Вселенной. К такому выводу пришли российские ученые,... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T11:21

2021-01-05T11:21

2021-01-05T13:59

наука

земля

космос - риа наука

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Некоторые сверхмассивные черные дыры в центре галактик могут быть "порталами" в отдаленные районы Вселенной. К такому выводу пришли российские ученые, исследование которых опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Society.По словам специалистов, космический корабль теоретически может пройти через подобные "порталы" или "кротовые норы", однако высокий уровень радиации в них не даст экипажу шанса на выживание.Исследователи отмечают, что черные дыры, как и "кротовые норы", обладают мощной гравитацией, однако, в отличие от вторых, не имеют выхода в другой точке Вселенной.Как уточнил один из авторов работы, физик Михаил Пиотрович, ученые мало продвинулись в изучении "кротовых нор". Ближайший похожий объект находится на расстоянии 13 миллионов световых лет от Земли, что пока является недостижимым расстоянием для человека.

https://ria.ru/20201216/kosmonavt-1589540240.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, космос - риа наука