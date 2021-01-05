Российские ученые нашли возможные "порталы" в отдаленные районы Вселенной
11:21 05.01.2021 (обновлено: 13:59 05.01.2021)
CC BY 4.0 / ESA/Hubble & NASA, D. Rosario / Faint remnant threadsЛинзовидная галактика NGC 1947 в созвездии Золотая Рыба
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Некоторые сверхмассивные черные дыры в центре галактик могут быть "порталами" в отдаленные районы Вселенной. К такому выводу пришли российские ученые, исследование которых опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Society.
По словам специалистов, космический корабль теоретически может пройти через подобные "порталы" или "кротовые норы", однако высокий уровень радиации в них не даст экипажу шанса на выживание.
Исследователи отмечают, что черные дыры, как и "кротовые норы", обладают мощной гравитацией, однако, в отличие от вторых, не имеют выхода в другой точке Вселенной.
Как уточнил один из авторов работы, физик Михаил Пиотрович, ученые мало продвинулись в изучении "кротовых нор". Ближайший похожий объект находится на расстоянии 13 миллионов световых лет от Земли, что пока является недостижимым расстоянием для человека.
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