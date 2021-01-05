https://ria.ru/20210105/pogoda-1592018041.html

В Москве и области ожидаются туман и гололед

В Москве и области ожидаются туман и гололед

Туман и слабый гололед ожидаются в Московской области утром во вторник, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T07:03

2021-01-05T07:03

2021-01-05T07:03

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585541400_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_215ddea0144270fa5f7d7d47847adce8.jpg

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Туман и слабый гололед ожидаются в Московской области утром во вторник, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.Аналогичный прогноз опубликовал и столичный главк МЧС.

https://ria.ru/20210101/pogoda-1591758501.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, московская область (подмосковье)