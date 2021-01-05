https://ria.ru/20210105/pogoda-1592018041.html
В Москве и области ожидаются туман и гололед
В Москве и области ожидаются туман и гололед
Туман и слабый гололед ожидаются в Московской области утром во вторник, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T07:03
2021-01-05T07:03
2021-01-05T07:03
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Туман и слабый гололед ожидаются в Московской области утром во вторник, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.Аналогичный прогноз опубликовал и столичный главк МЧС.
https://ria.ru/20210101/pogoda-1591758501.html
москва
московская область (подмосковье)
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, московская область (подмосковье)