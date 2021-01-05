Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210105/peskov-1592048964.html
Песков рассказал, как подрабатывал в начале карьеры
Песков рассказал, как подрабатывал в начале карьеры
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как в начале своей работы на госслужбе несколько раз перегонял автомобили из Турции. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T14:21
2021-01-05T14:23
россия
дмитрий песков
владимир путин
молдавия
стамбул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156155/91/1561559156_0:40:3067:1765_1920x0_80_0_0_949429fbb154ee74b9278a78cd3d5c94.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как в начале своей работы на госслужбе несколько раз перегонял автомобили из Турции.В интервью "Соловьев Live" на канале в YouTube представитель Кремля отметил, что начинал работу, когда еще не было существующих сегодня законов с ограничениями для госслужащих. "Да, я зашел (на госслужбу - ред.), когда не было. Еще в то время, работая в МИДе и на госслужбе, чем тогда только ни занимались. Зарплаты тогда были маленькие, и поэтому приходилось крутиться очень серьезно", - добавил он.На просьбу уточнить, как именно "крутились", Песков вспоминает: "чем-то пытались торговать, продавать, покупать, ну а тогда вся страна этим занималась"."Я машины гонял пару раз, сам за рулем, из Турции, Анкара-Москва. Можно было ехать вокруг - через Болгарию, Румынию, Молдавию, Украину и так далее, а можно было на пароме. Тогда дипломат имел раз в сколько-то месяцев освобождение от таможни на машину. И вот бизнес: покупаешь машину, которой 3-5 лет, пилишь на ней", - рассказал он.Песков отметил, что "мы все через это прошли". "У меня друзья, которые сейчас очень уважаемые люди, они ездили из Стамбула, спали по двое суток в автобусах на мешках, которые привозили на Черкизовский рынок. Мы через это прошли все, в этом ничего такого нет", - добавил он.Он также вспоминает время работы в Турции в то время. "Работая в Анкаре, мы отслеживали деятельность, скажем так, разных республик Российской Федерации, которые претендовали чуть ли не на независимость, которые собирались открывать свои собственные квазипосольства по всему миру. Это когда чуть-чуть не начался парад независимостей, как это было во время Советского Союза. Не приди тогда Путин, страны бы не было. Я был всему этому свидетель", - сказал Песков.
https://ria.ru/20210105/peskov-1592047613.html
https://ria.ru/20210105/peskov-1592043865.html
россия
молдавия
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156155/91/1561559156_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b58899e3d59e8aee3e3b70a37efd9146.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий песков, владимир путин, молдавия, стамбул

Песков рассказал, как подрабатывал в начале карьеры

14:21 05.01.2021 (обновлено: 14:23 05.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как в начале своей работы на госслужбе несколько раз перегонял автомобили из Турции.
В интервью "Соловьев Live" на канале в YouTube представитель Кремля отметил, что начинал работу, когда еще не было существующих сегодня законов с ограничениями для госслужащих. "Да, я зашел (на госслужбу - ред.), когда не было. Еще в то время, работая в МИДе и на госслужбе, чем тогда только ни занимались. Зарплаты тогда были маленькие, и поэтому приходилось крутиться очень серьезно", - добавил он.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
14:08
Песков рассказал, что ошибки в работе неизбежны
На просьбу уточнить, как именно "крутились", Песков вспоминает: "чем-то пытались торговать, продавать, покупать, ну а тогда вся страна этим занималась".
"Я машины гонял пару раз, сам за рулем, из Турции, Анкара-Москва. Можно было ехать вокруг - через Болгарию, Румынию, Молдавию, Украину и так далее, а можно было на пароме. Тогда дипломат имел раз в сколько-то месяцев освобождение от таможни на машину. И вот бизнес: покупаешь машину, которой 3-5 лет, пилишь на ней", - рассказал он.
Песков отметил, что "мы все через это прошли". "У меня друзья, которые сейчас очень уважаемые люди, они ездили из Стамбула, спали по двое суток в автобусах на мешках, которые привозили на Черкизовский рынок. Мы через это прошли все, в этом ничего такого нет", - добавил он.
Он также вспоминает время работы в Турции в то время. "Работая в Анкаре, мы отслеживали деятельность, скажем так, разных республик Российской Федерации, которые претендовали чуть ли не на независимость, которые собирались открывать свои собственные квазипосольства по всему миру. Это когда чуть-чуть не начался парад независимостей, как это было во время Советского Союза. Не приди тогда Путин, страны бы не было. Я был всему этому свидетель", - сказал Песков.
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
13:29
Песков рассказал, как ругает старшую дочь за ляпы
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинМолдавияСтамбул
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:54Страны Персидского залива договорились о завершении конфликта с Катаром
15:54Власти Венесуэлы сообщили об атаке на энергосистему страны
15:53Найдено подавляющее коронавирус вещество
15:52Алиев объявил город Шуша в Карабахе культурной столицей Азербайджана
15:42Украинец пытался вывезти из России коллекцию солдатиков на $24 тысячи
15:41Посол Нидерландов в Киеве рассказал, чем отличаются Россия и Украина
15:33Камалу Харрис уличили в плагиате истории Мартина Лютера Кинга
15:24Дед Мороз "расколол" Украину на запад и восток
15:19В Петербурге произошла массовая драка из-за ДТП
15:19Алиев распорядился построить в Карабахе международный аэропорт
15:14В Архангельской области подросток устроил смертельное ДТП с поездом
15:12Заболевший COVID-19 ульяновский губернатор рассказал о своем состоянии
15:07Назван неожиданный симптом рака
15:01В Тюмени при столкновении "скорой" и маршрутки пострадали четыре человека
15:00Власти Петербурга оценили эффективность мер против COVID-19 в праздники
15:00Число заболевших COVID-19 в США выросло за сутки на 180 тысяч
14:56Суд отклонил иск "Руси сидящей" к RT
14:55Президент Армении заразился коронавирусом
14:47Проход на патриаршую рождественскую службу будет ограничен
14:31Лукашенко назвал коронавирус "наказанием Божьим"
Лента новостейМолния