Песков рассказал, как подрабатывал в начале карьеры
14:21 05.01.2021 (обновлено: 14:23 05.01.2021)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как в начале своей работы на госслужбе несколько раз перегонял автомобили из Турции.
В интервью "Соловьев Live" на канале в YouTube представитель Кремля отметил, что начинал работу, когда еще не было существующих сегодня законов с ограничениями для госслужащих. "Да, я зашел (на госслужбу - ред.), когда не было. Еще в то время, работая в МИДе и на госслужбе, чем тогда только ни занимались. Зарплаты тогда были маленькие, и поэтому приходилось крутиться очень серьезно", - добавил он.
На просьбу уточнить, как именно "крутились", Песков вспоминает: "чем-то пытались торговать, продавать, покупать, ну а тогда вся страна этим занималась".
"Я машины гонял пару раз, сам за рулем, из Турции, Анкара-Москва. Можно было ехать вокруг - через Болгарию, Румынию, Молдавию, Украину и так далее, а можно было на пароме. Тогда дипломат имел раз в сколько-то месяцев освобождение от таможни на машину. И вот бизнес: покупаешь машину, которой 3-5 лет, пилишь на ней", - рассказал он.
Песков отметил, что "мы все через это прошли". "У меня друзья, которые сейчас очень уважаемые люди, они ездили из Стамбула, спали по двое суток в автобусах на мешках, которые привозили на Черкизовский рынок. Мы через это прошли все, в этом ничего такого нет", - добавил он.
Он также вспоминает время работы в Турции в то время. "Работая в Анкаре, мы отслеживали деятельность, скажем так, разных республик Российской Федерации, которые претендовали чуть ли не на независимость, которые собирались открывать свои собственные квазипосольства по всему миру. Это когда чуть-чуть не начался парад независимостей, как это было во время Советского Союза. Не приди тогда Путин, страны бы не было. Я был всему этому свидетель", - сказал Песков.