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Путину докладывают о резонансных темах в интернете, заявил Песков
Путину докладывают о резонансных темах в интернете, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители Кремля могут и должны доложить президенту о резонансных темах, обсуждаемых в интернете,... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T13:06
2021-01-05T13:06
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители Кремля могут и должны доложить президенту о резонансных темах, обсуждаемых в интернете, но затем уже он сам принимает решение, и иногда эта информация оказывается востребованной.Приоритетом в этом смысле он назвал те темы, которые информационно и социально резонансны, а также потенциально резонансны. "Их мы докладываем, конечно, если они совсем срочные, то незамедлительно", - рассказал Песков.Представитель Кремля пояснил, что такой доклад может выражаться в письменном обзоре темы или в справке, но может быть передан и устно по телефону."Бывает, что он (президент - ред.) гораздо лучше осведомлен о происходящем. Иногда информация оказывается востребованной", - рассказал Песков о результатах подобных докладов.Он отметил, что информация поступает из разных источников, - во-первых, это сведения от министерств и ведомств, которые курируют те или иные вопросы."Мы на связи с министерствами и ведомствами, получаем от них информацию. Потом сравниваем эту информацию с тем, что идет по линии СМИ, сравниваем с тем, что идет по линии народных СМИ, я имею в виду все новые СМИ - это мультимедиа, социальные сети и так далее. И уже рождается понимание о том, что происходит на самом деле", - добавил Песков.
https://ria.ru/20210105/peskov-1592039994.html
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дмитрий песков, владимир путин, общество

Путину докладывают о резонансных темах в интернете, заявил Песков

13:06 05.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители Кремля могут и должны доложить президенту о резонансных темах, обсуждаемых в интернете, но затем уже он сам принимает решение, и иногда эта информация оказывается востребованной.

"Мы можем и должны президенту доложить о том, что происходит. А дальше уже принимает решение президент", - сказал Песков в интервью "Соловьев Live" на Youtube-канале, говоря о темах, активно обсуждаемых в интернете.

Приоритетом в этом смысле он назвал те темы, которые информационно и социально резонансны, а также потенциально резонансны. "Их мы докладываем, конечно, если они совсем срочные, то незамедлительно", - рассказал Песков.
Представитель Кремля пояснил, что такой доклад может выражаться в письменном обзоре темы или в справке, но может быть передан и устно по телефону.
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"Бывает, что он (президент - ред.) гораздо лучше осведомлен о происходящем. Иногда информация оказывается востребованной", - рассказал Песков о результатах подобных докладов.
Он отметил, что информация поступает из разных источников, - во-первых, это сведения от министерств и ведомств, которые курируют те или иные вопросы.
"Мы на связи с министерствами и ведомствами, получаем от них информацию. Потом сравниваем эту информацию с тем, что идет по линии СМИ, сравниваем с тем, что идет по линии народных СМИ, я имею в виду все новые СМИ - это мультимедиа, социальные сети и так далее. И уже рождается понимание о том, что происходит на самом деле", - добавил Песков.
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