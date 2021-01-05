https://ria.ru/20210105/peskov-1592042489.html

Путину докладывают о резонансных темах в интернете, заявил Песков

Путину докладывают о резонансных темах в интернете, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители Кремля могут и должны доложить президенту о резонансных темах, обсуждаемых в интернете,... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T13:06

2021-01-05T13:06

2021-01-05T13:06

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители Кремля могут и должны доложить президенту о резонансных темах, обсуждаемых в интернете, но затем уже он сам принимает решение, и иногда эта информация оказывается востребованной.Приоритетом в этом смысле он назвал те темы, которые информационно и социально резонансны, а также потенциально резонансны. "Их мы докладываем, конечно, если они совсем срочные, то незамедлительно", - рассказал Песков.Представитель Кремля пояснил, что такой доклад может выражаться в письменном обзоре темы или в справке, но может быть передан и устно по телефону."Бывает, что он (президент - ред.) гораздо лучше осведомлен о происходящем. Иногда информация оказывается востребованной", - рассказал Песков о результатах подобных докладов.Он отметил, что информация поступает из разных источников, - во-первых, это сведения от министерств и ведомств, которые курируют те или иные вопросы."Мы на связи с министерствами и ведомствами, получаем от них информацию. Потом сравниваем эту информацию с тем, что идет по линии СМИ, сравниваем с тем, что идет по линии народных СМИ, я имею в виду все новые СМИ - это мультимедиа, социальные сети и так далее. И уже рождается понимание о том, что происходит на самом деле", - добавил Песков.

https://ria.ru/20210105/peskov-1592039994.html

https://ria.ru/20210105/putin-1592038857.html

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дмитрий песков, владимир путин, общество